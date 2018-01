Ministério Público do Acre premia profissionais da comunicação em grande festa

O 8º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre reuniu profissionais da imprensa, membros do MP e políticos, na noite desta sexta-feira, 12, no Afa Jardim, no Bairro do Bosque, em Rio Branco.

Para comemorar mais uma edição do já tradicional evento, o Ministério Público realizou uma cerimônia e fez a entrega da premiação unificada aos jornalistas Resley Saab (Jornal Opinião), Júnia Vasconcelos (TV Acre), Vinícios Charife (Sebrae) e Rodrigo Rezende, e promoveu um show no encerramento do evento com o cantor Wanderley Andrade. O jornalista e historiador Fábio Menegatti, convidado especial, falou aos presentes.

As homenagens aos jornalistas Ilson Nascimento e Val Sales, que faleceram em 2017, foram um dos momentos marcante da solenidade.

A procuradora Kátia Rejane, que será empossada como procurada-geral do Ministério Público Estadual no dia 25 deste mês, destacou que o prêmio é uma iniciativa que tem por objetivo aproximar o MP da imprensa e da sociedade.

“A concepção do prêmio vem da vontade de que o jornalista compreenda o trabalho que o Ministério Público desenvolve e passe isso pra população para que a população tenha conhecimento dos nossos serviços e possa acessar no momento em que precisar. Cada ano nos surpreende com as matérias de excelente qualidade, a produção bastante boa. Nós todos temos a ganhar.”

O atual procuradora-geral do MP, Oswaldo D’Albuquerque, realizou quatro das oito edições do evento. Ele lembrou que o prêmio é reconhecido nacionalmente como uma boa prática do MP.

“É um fechamento com chave de diamante. É uma oitava edição que se revela muito maior do que isso para mim pessoalmente, para mim enquanto gestor. Das oito edições que nós tivermos quatro edições foram realizadas durante o nosso mandato, ou seja, 50%. É um prêmio que virou um programa nacional premiado nacionalmente pelo Conselho do Ministério Público como uma boa prática.”

Desafio da nova diretora de Comunicação do MPAC

O 8º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público Estadual foi o primeiro grande desafio da jornalista Kelly Souza como diretora de Comunicação do órgão.

Ela destaca que o prêmio é “uma iniciativa premiada nacionalmente e que foi criada para reconhecer e valorizar o trabalho da imprensa”.

Kelly Souza começou no Jornalismo em 2002, como repórter da Rádio Difusora de Sena Madureira. Foi correspondente da Rádio Difusora Acreana, com participações no Programa Gente em Debate e Jornal da Manhã. Também foi correspondente da TV 5, afiliada da Rede Bandeirantes. Trabalhou como repórter da TV 05 e TV Rio Branco, esta última filiada do SBT. Foi repórter do site Ac24horas. Trabalha no Ministério Público do Estado Acre desde março de 2011.