Corpo de jovem desaparecida é encontrado após dois dias de buscas no bairro Caladinho

A Corrida da Folia, promovida pela JR Eventos, vai prestigiar atletas profissionais e amadores, tanto no Geral, como nas categorias por Idade, com premiações em dinheiro. É isso mesmo: profissionais e amadores! Ao todo, serão 12 categorias por idade com premiações e mais 20 no Geral por prova, ambas do 1º ao 5º lugar.

Esse é o exemplo de que a JR Eventos entra no mercado de corridas de rua do Acre para marcar presença com ações que valorizam o amante do Atletismo de Rua.

Serão mais de R$ 3 mil reais em premiações em dinheiro, além das medalhas e troféus para os vencedores da prova.

“Estamos promovendo uma corrida diferente das que são vistas no Acre. Temos um padrão próprio de trabalho sempre com foco na valorização do atleta, porque a corrida é feita para ele. A taxa de inscrição nada mais é do que um investimento feito pelo competidor”, diz João Renato Jácome, organizador da Corrida da Folia.

<<<INSCREVA-SE JÁ! – CLIQUE AQUI!>>>

“Outra coisa bacana na Corrida da Folia, é que os participantes e expectadores – amigos, familiares – podem ir fantasiados. É uma forma de brincar carnaval praticando esporte. A gente quer fazer uma festa, um grande evento para que as pessoas voltem às ruas e prestigiem os competidores”, explica Jácome.

A CORRIDA DA FOLIA

O evento é aberto para profissionais e amadores, incluindo crianças e idosos. Serão três percursos: 3km, 7km (para atletas a partir de 15 anos), e 0,5 km metros (para as crianças de 10 a 14 anos). Além disso, haverá premiação em dinheiro para os vencedores da geral e das nove categorias de faixa etária, nos naipes masculino e feminino.

INSCRIÇÕES ONLINE

Para se inscrever é bem fácil: basta acessar o site da corrida e fazer um rápido cadastro. Demora menos de três minutos, e ainda é possível usar os dados do Facebook para se inscrever na competição. O segundo lote, liberado no dia 11 de janeiro, custa R$ 75. Idosos pagam R$ 37,50 e crianças R$ 25,00. Como cortesia, o atleta inscrito terá direito a uma camiseta personalizada, medalha especial em metal fundido, e terão uma mega estrutura de prova com mesa de frutas, segurança, hidratação, banho pós-corrida e ambulâncias para socorro, isso sem falar das premiações simbólicas e em dinheiro. Também haverá sorteio de brindes.

SERVIÇO

O que? 1ª Corrida da Folia

Onde? Rio Branco, AC

Quando? Dia 10 de fevereiro de 2018

Mais informações? https://www.centraldacorrida.com.br/corridadafolia ou duvidasjr@gmail.com

Ligações ou Whatsapp: (68) 9-9282-5157