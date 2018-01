Não é preciso muito esforço para quem acompanha o trabalho das quatro deputadas na Assembléia Legislativa, para se afirmar que, dificilmente, só numa zebra, não retornarão aos seus mandatos. Leila Galvão (PT), Eliane Sinhasique (PMDB), Juliana Rodrigues (PRB) e Maria Antonia (PROS), além do trabalho parlamentar têm uma ação fora do plenário da ALEAC muito ativa. É bom que voltem para garantir o espaço das mulheres numa Casa, onde os homens são a maioria esmagadora com vinte cadeiras ocupadas. Um deputado não se mede só pela sua presença na tribuna, mas também pelo complemento de suas iniciativas. Maria Antonia tem um trabalho a favor da causa dos hansenianos, Juliana Rodrigues na defesa do consumidor, Eliane Sinhasique no apoio à profissionalização das mulheres e a Leila Galvão é baluarte na defesa dos pleitos do Alto Acre, sempre presente no meio rural. O ideal é que mais mulheres venham a elas se somar na próxima legislatura, para quebrar um pouco da hegemonia do “Clube do Bolinha”, no Legislativo. Afinal, as mulheres são expressivas no eleitorado acreano. Abram alas que as mulheres pedem passagem!

NÃO APITA NADA

Pensava que o senador Sérgio Petecão (PSD), por ser do mesmo partido, pudesse influenciar o prefeito de Senador Guiomard, André Maia, a apoiar a candidatura do Gladson Cameli (PP) ao governo. Sua força é zero! Soube que todos os secretários indicados pelo Petecão foram degolados. Inclusive, o Nilson, casado com a irmã da quase deputada federal Marfisa Galvão, o Maneim, seu linha de frente, e que a próxima guilhotinada pode ser a Irmã Glória, mulher do Pastor Pedro Abreu. Que foice afiada, vixe! O André é macho! Marca o seu perfil de forma dura.

ESCOLHA É DE CONFIANÇA

Não há como condenar um prefeito pela escolha dos seus secretários, porque se o auxiliar errar, automaticamente, o desgaste será de quem comanda a gestão. Por isso acho normal o prefeito de Senador Guiomard, André Maia, e qualquer outro, nomear gente de sua confiança.

CONFESSIONÁRIO ABERTO

Os candidatos a deputados federais dos partidos nanicos começaram a serem chamados para conversas de convencimento pelos dirigentes petistas Cesário Braga e Carioca. O último foi o candidato Neto Ribeiro (PHS), a quem foi feito um apelo a que se integrasse ao chapão do PT.

TUDO NA POSSIBILIDADE

O PT vai jogar tudo na possibilidade de cooptação dos candidatos a Federal dos partidos nanicos para integrar o seu chapão, por um motivo simples: precisa completar o chapão com mais nomes, sob pena de eleger apenas um deputado federal. Não sei quantos vão resistir.

CHAPA MAIS FRAQUINHA

O chapa do PT e aliados é a mais fraquinha já lançada nas últimas disputas eleitorais. Tem só cinco nomes muito fortes: Léo de Brito (PT), Raimundo Angelim (PT), Sibá Machado (PT), César Messias (PSB) e Perpétua Almeida (PCdoB). E mais ninguém. Ou seja, tem a cabeça, mas, falta o resto do corpo. Por isso se torna fraca e por isso a corrida desenfreada para a cooptar os candidatos nanicos.

CONVERSA PESSOAL

A coluna tem informação de que o ex-deputado federal Henrique Afonso será chamado pelo governador Tião Viana para uma conversa. Objetivo: o levar para formar no chapão do PT.

RELAÇÃO AMISTOSA

Mesmo depois de ter saído do PT e disputado eleições por partidos de oposição, ainda assim o ex-deputado federal Henrique Afonso, sempre manteve uma relação amistosa com o governador Tião Viana.

BANCADA VAI MINGUAR

Os dirigentes petistas temem que, com duas chapas para deputado federal a bancada do partido na Câmara Federal possa ser reduzida, já que o chapão da oposição é o mais forte já formado nas últimas eleições. É que chapinha dos nanicos só serviria para perder votos.

MATEMÁTICA CORRETA, MAS FALTA COMBINAR

A matemática dos petistas está correta, mas falta combinar com dirigentes dos partidos nanicos, que não querem nem abrir discussão para levar seus candidatos para o chapão do PT.

HÁ CONTROVÉRSIAS

O presidente do PDT, Luiz Tchê, garante que o partido vai ter chapa própria para a Câmara Federal. A questão é que se olha para os nomes e não se vê um número suficiente para um embate duro como o de Federal. Está todo mundo pagando para ver o Tchê mostrar o jogo.

FICO NA DÚVIDA

Quando vejo o governador Tião Viana fazer uma defesa pungente do ex-presidente Lula, o colocando como um perseguido político, eu fico na dúvida se age desta maneira por serem amigos próximos, ou se é mesmo por convicção. Só estaria certo na primeira hipótese.

ELEIÇÃO ATÍPICA

A disputa eleitoral deste ano será atípica, por isso só deve começar e ferver a partir de julho. Em fevereiro temos o carnaval e nada acontece de extraordinário até lá, em seguido vem a Copa do Mundo em junho, que prende as atenções, e o jogo político só começa depois disso.

SALDO DO EGOÍSMO

No apagar de 2017, muitos prefeitos aprovaram projeto que lhes garantia receber o 13º salário. Nada de ilegal. Mas comentei na época que isso, só seria justo se tivessem as prefeituras saneadas. Chegou 2018 e, onze das prefeituras acreanas tiveram os recursos bloqueados este mês. A tendência é que essas prefeituras passem o ano todo na pindaíba.

PAGA A POPULAÇÃO

E quem vai pagar pelo pato é a população, que não vai querer saber se o prefeito terá ou não recursos para resolver os seus problemas: quer solução imediata, ou o desgaste vem a cavalo.

REFLEXO POLÍTICO

Com os prefeitos sem recursos para fazer frente ás demandas, a tendência natural é que nada somem politicamente para os candidatos a governador que venham a apoiar. Em alguns casos vai ser melhor o candidato ao governo não ter o prefeito no seu palanque, porque tira votos.

QUE PREJUDICA, PREJUDICA

A deputada federal Jéssica Sales (PMDB) deve ser a mais votada para a Câmara Federal, no Juruá. Mas não se pode minimizar o fato do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, ter lançado o tio Rudiley Estrela (PP) a Federal, porque vai tirar votos que seriam da Jéssica.

NÃO CONTAVA

O certo é que o ex-prefeito Vagner Sales (PMDB), responsável pela candidatura de Ilderlei Cordeiro a prefeito de Cruzeiro do Sul, jamais imaginaria que, este não apoiasse a reeleição da deputada federal Jéssica Sales (PMDB), o que foi considerado no clã dos Sales como “traição”.

TRABALHO SOCIAL

Mesmo no recesso parlamentar o deputado Heitor Junior (PDT) é constante no apoio aos portadores de hepatites que, inclusive, já fazia mesmo antes de ser deputado. O seu mérito é de que mesmo depois de eleito não foi tomado pela arrogância e não abandonou a boa causa.

ARRASTÃO NA OPOSIÇÃO

O ex-deputado federal Márcio Bittar (PMDB) continua com o seu arrastão na oposição para levar candidatos a deputado estadual para os partidos sob a sua órbita, como o PPS-PTB-SOLIDARIEDADE. Levou o ex-candidato a prefeito de Senador Guiomard, Jorge Catalan (PP), para disputar uma vaga de deputado na ALEAC, pelo SOLIDARIEDADE.

ATÉ QUE ENFIM!

Depois de longos anos o candidato ao Senado, Márcio Bittar (PMDB), anuncia oficialmente que passou a ter um celular com número do Estado, seus telefones sempre foram com código de Brasília. E ainda fez um comunicado público sobre o fato inusitado.

NÃO CORRERÁ MAIS SOLTA

Com a candidatura de Jorge Catalan (SOLIDARIEDADE) a deputado estadual, a candidata do PSDB, Branca Menezes, já não vai correr mais solta em Senador Guiomard como vinha correndo. O curioso é que Branca é uma das apoiadoras de Márcio Bittar no município.

FORA DE COGITAÇÃO

O boato rola, mas não há no momento nenhuma articulação e nem um motivo político, para que o prefeito Marcus Alexandre seja substituído na candidatura ao governo pelo deputado Ney Amorim (PT), que continuará candidato ao Senado, onde está bem no jogo na disputa.

FOLGO PELA SAÚDE

Ontem, encontrei o ex-prefeito de Plácido de Castro e ex-deputado Luis Pereira, no supermercado, bem de saúde. Pereira é dessas pessoas de quem não se consegue ter raiva, pelo seu coração generoso. Pereirinha, habilidoso, foi um dos melhores prefeitos da velha Plácido de Castro. Um político da velha safra, mas que mesmo fora da política, continua antenado. Também foi um deputado estadual atuante e quase prefeito de Rio Branco.

MELHOROU A ECONOMIA

Não sou seu admirador político, mas tenho de reconhecer que o presidente Michel Temer já melhorou a economia, com medidas duras que outros presidentes por fisiologismo não tiveram a coragem de tomar. Na gestão pública os remédios nem sempre são açucarados.

NADA MAIS JUSTO

O ex-deputado Nilson Mourão, fundador do PT, um lutador contra a ditadura militar, bem que poderia ser homenageado, como suplente, pelo senador Jorge Viana (PT), assumindo por um tempo o mandato de senador. Sou contrário a tudo que ele prega, mas tem o meu respeito.