Após investigação, Polícia Civil elucida crime de furto no bairro Bosque e prende suspeitos, em Rio Branco

A Polícia Civil, através de um processo de investigação realizado pela primeira regional, conseguiu prender e recuperar objetos, que haviam sido furtados no último sábado (6) de uma residência localizada na Travessa São Paulo, região do bairro do bairro Bosque, em Rio Branco.

Foram presos, Elizardo Ripardo de Lima, de 46 anos, suspeito pelo crime de furto qualificado e Alfredo Cunha Gonçalves, suspeito pelo crime de receptação ao comprar um dos objetos ilícitos.

De acordo com a polícia, logo após tomarem conhecimento do crime, iniciaram as investigações e através de imagens das câmeras de segurança, conseguiram identificar o suspeito, que entra na residência e sai levando um televisor de 42 polegadas, além de uma prancha de cabelo, caixa de som e outros objetos.

Elizardo é proprietário de uma eletrônica no bairro Placas, tem varia passagens pelo crime de furto e foi preso na tarde de quinta-feira (11), através da placa do veículo do carro, usado para cometer o crime, que também foi registrado pelas câmeras de segurança. A investigação, também conseguiu descobrir, quem seria o receptador do televisor que foi localizado no bairro Belo Jardim e conduzido à Delegacia da Primeira Regional de Polícia Civil, junto com o aparelho televisor que foi recuperado e ressarcido à vítima.

Após indiciados, os suspeitos como não estavam no flagrante, foram liberados e deverão responder pelos crimes em liberdade.