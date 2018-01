Agenda do Papa Francisco no Peru tem encontro com indígenas do Estado do Acre

Os moradores da baixada da Sobral vão ganhar uma Casa Lotérica no início do mês de março. Há cinco anos a região não dispõe dos serviços. O empresário Denisclay Martins recebeu o pré-contrato da Caixa Econômica Federal na manhã desta sexta-feira (12). Ele agradeceu ao senador Gladson Cameli (Progressistas) pela gestão junto à Superintendência da instituição que agilizou o processo.

“O senador fez intervenções junto aos diretores no Acre no sentido de agilizar o pré-contrato, uma vez que nossa empresa foi legalmente habilitada no pregão eletrônico, estando apta para atender as reivindicações do banco e prestar serviços à comunidade” disse Martins.

Com o pré-contrato, a empresa tem 60 dias para instalar o prédio com as exigências e manual de funcionamento da Caixa Econômica na Baixada da Sobral. Esse foi um dos pedidos feitos pela população da região ao senador Gladson Cameli, quando em visita aos bairros no final do ano passado.

“As pessoas que dependem de repasses do Bolsa Família me procuraram para reclamar. Elas tinham que se deslocar da Sobral para a Floresta ou o centro da cidade para poder receber seus benefícios, com a agência próxima de sua casa, esse serviço será mais acessível, assim como outros disponibilizados pela Caixa Econômica” comentou o senador.

Além do pagamento do Bolsa Família, os moradores que são clientes Caixa, poderão fazer até empréstimos na agência que será aberta próximo da Paroquia Cristo Libertador, além da fezinha nas lotéricas federais. Dez empregos diretos serão gerados com o investimento.

“No que depender de mim para ajudar os moradores da Sobral e de nossa capital, eu continuarei sempre trabalhando para vencer as burocracias e colocar o trem do desenvolvimento nos trilhos. São pequenos empreendedores que através da rede de serviços da Caixa atendem a toda a população do Brasil, gerando emprego e renda e contribuindo com o crescimento das regiões”, concluiu o senador.