Rio Madeira chega a 19,97 metros e reunião com direção da Hidrelétrica está marcada para segunda-feira

A reportagem do ac24horas entrou em contato com a Defesa Civil da cidade de Porto Velho que informou que o rio Madeira na Capital rondoniense marca neste momento 13,83 metros e na região do Abunã e Mutum na BR-364 que liga os Estado do Acre e Rondônia, a cota é 19,97 metros nas primeiras horas desta sexta-feira (12).

O gerente de monitoramento de áreas de risco de Porto Velho, Anderson Luiz, disse que os trabalhos para conter a erosão que ocorreu na BR-364 foi resolvida com os trabalhos da Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), com apoio da Defesa Civil que está em todas as regiões que as águas do rio Madeira podem atingir.

“Estamos também atentos aos primeiros bairros que são atingidos como o Balsa e Beco da Gravatal no Lago dos Milagres”, explica o gerente de monitoramento que alerta que as previsões de chuvas na cabeceira do rio Madeira é grande e que por isso, a Defesa Civil tem redobrado os trabalhos e atenção com as localidades que venha a ser atingidas pela águas.

No ultimo registro feito pela manhã no rio Madeira em Porto Velho a cota foi de 13,83 metros e na região do Abunã 19,97 metros, dois centímetros a mais que o registro nessa quinta-feira.

Ainda segundo o gerente de monitoramento uma reunião das Defesas Civil Estadual e Municipal com a direção das Usinas Hidrelétricas está marcada para esta segunda-feira (15) para tratar da abertura de comportas, antes que as águas do rio atinjam os bairros de Porto Velho e transborde na BR-364.

O registro de 19,97 metros do rio Madeira é atualmente quase 1 metro a mais que o registrado em 2014, quando as águas transbordaram a BR-364 e deixou o Acre isolado por terra do restante do país.