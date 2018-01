Prefeito Gedeon, de Plácido de Castro, esclarece situação sobre recolhimento previdenciário

O padre Massimo Lombardi, importante líder católico do Acre, que vai participar do encontro entre o Papa Francisco e os povos indígenas da Amazônia, em Puerto Maldonado, região de Madre de Dios, no Peru, no dia 19 deste mês, acredita que a visita do Pontífice refletirá em um novo olhar do mundo para a Amazônia.

Massimo esteve em novembro do ano passado com o Papa no Vaticano e lembrou que o líder católico manifestou preocupação com a região amazônica, espacialmente com os povos indígenas.

“Quando eu me encontrei com o Papa Francisco, ele logo me perguntou sobre a Amazônia. Ele tem um carinho especial pela Amazônia. Eu tenho certeza que esse encontro dos povos indígenas com o Papa Francisco é uma maneira de valorizarmos um pouco mais a Amazônia.”

Papa Francisco chega a América do Sul no dia 15 para participar de encontro no Chile. Depois, no dia 18, o Pontífice vai a Lima e no dia seguinte a Maldonado, na Amazônia peruana.