Defesa Civil mapeou quais as primeiras famílias a serem atingidas por uma eventual cheia do Rio Acre

O médico Alan Areal confirmou a reportagem do ac24horas que um caso de meningite bacteriana foi diagnosticado no Hospital João Câncio Fernandes, no município de Sena Madureira que fica a cerca de 142 km de Rio Branco. O paciente que mora no bairro Jardim Primavera já foi transferido para Rio Branco e se encontra internado.

Segundo informações de moradores do bairro, onde mora o paciente, muitas pessoas ficaram preocupadas em poder ter contraído a doença, tendo em vista o contato que tiveram com o diagnosticado.

O médico infectologista, Alan Areal, disse que todas as providencias foram tomadas e que todas as pessoas que tiveram contato com o paciente fizeram a profilaxia que é uma prevenção a esse caso de meningite bacteriana. Alan destacou ainda que meningite viral é a mais propensa a uma transmissão do que a diagnosticada no hospital de Sena Madureira.

“Todos os procedimentos estão sendo feito e o paciente vem sendo cuidado. Ele está fora de perigo. As pessoas podem ficar tranquilas. Como especialista estamos atento e garantido todo o atendimento necessário”, informou o médico.

Os principais sinais e sintomas da meningite bacteriana:

.Febre alta e calafrios;

.Alterações do estado mental;

.Náusea e vômitos;

.Áreas roxas, como machucados;

.Erupções, pontos vermelhos;

.Sensibilidade à luz (fotofobia);

.Dor de cabeça forte;

.Pescoço rígido (meningismo).