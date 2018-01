Após processo de amigo, Bruno Borges vai vender novas edições a preço de custo

Servidores do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) fizeram uma manifestação pacífica no hall de entrada da unidade pedindo a permanência do enfermeiro João Batista no hospital. Ele foi transferido por suposta “perseguição política”, segundo dizem os sindicalistas.

Pelo menos 120 funcionários do Huerb lotaram o hall da unidade. Eles gritavam frases de efeito e pediam a retirada do PT e da Frente Popular do comando do Governo do Acre. Eles alegam que João Batista é vítima de uma manobra antiga dos petistas do Acre.

João, que conversou com o ac24horas,disse que sem justificativa plausível, recebeu uma ligação com a informação de que teria que se apresentar no Hospital de Saúde Mental (Hosmac), onde estaria sendo lotado. Atualmente, o enfermeiro trabalha no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

“Eu não sei até agora porque eles me transferiram. A minha lotação é daqui desde que eu comecei a trabalhar. Isso me cheira a perseguição política porque eu sou candidato. Estou fora da escala, sem puder cumprir minha carga-horária ou tirar plantão, e mais, meu contracheque deve vir zerado, porque não tenho como trabalhar”, conta.

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesacre), a transferência é ato rotineiro na administração pública, e João Batista não foi notificado porque não comparece ao Setor de Lotação da pasta. Outros trabalhadores também estariam sendo remanejados, tudo por conta das demissões do Pró-Saúde. Gemil Júnior não atendeu, nem retornou às ligações e mensagens do ac24horas.

Em nota, o Sintesac também alertou conotação política na transferência do servidor que atuava há 25 anos no Pronto Socorro. “A remoção dos servidores teria sido para atender uma ordem do secretário de Saúde, Gemil Junior, também pretenso candidato a deputado estadual, assustado com a liderança de João Batista junto aos servidores e população”, diz nota enviada à imprensa.