Rio Acre, em Rio Branco, está a 99 centímetros da cota de alerta marcando 12,51 metros

Na noite dessa sexta-feira (12), serão aclamados os vencedores da 8ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), a partir das 20h, no buffet Afa Jardim, em Rio Branco. Os convidados especiais desta edição são o jornalista e historiador Fábio Menegatti, da Rede Record, e o cantor e compositor de Brega Pop Wanderley Andrade.

O evento é tradição no estado na premiação de profissionais da imprensa que mais se destacaram na produção de materiais sobre a atuação do MP acreano anualmente, em um demonstrativo da relação do MP com a imprensa.

O Prêmio de Jornalismo do MPAC foi implementado em 2010, e tem o objetivo de estimular, divulgar e prestigiar os trabalhos jornalísticos sobre a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos do cidadão. Também visa contribuir para que a sociedade tenha um melhor entendimento sobre a importância das atividades e da função social do Ministério Público.

Em oito anos, já foram distribuídos mais de R$ 100 mil em prêmios a mais de 40 profissionais da imprensa. Tornou-se referência para outras instituições dentro e fora do estado do Acre, e é reconhecido com uma boa prática pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).