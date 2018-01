Cancun é um dos destinos preferidos nas Américas

O deputado estadual Nicolau Junior (Progressistas) confirmou na manhã desta quinta-feira (11) a chegada dos novos grupos geradores de energia e o fim do racionamento na região até a próxima segunda-feira (15).

O parlamentar lamentou o período em que milhares de consumidores no Acre e no Amazonas sofreram com a limitação de distribuição energética, mas disse que a Eletrobras Distribuidora Acre agiu com pulso para solucionar o problema.

“Contamos com a intervenção do senador Gladson Cameli que estava na região nesse final e início de ano e graças a Deus a Eletrobras Distribuidora Acre agiu com muita firmeza, no sentido de amenizar o problema e dar uma solução rápida para os consumidores” acrescentou o parlamentar.

Ontem começaram a chegar os grupos geradores que já começaram a ser instalados. Ainda de acordo Nicolau, que vem acompanhando de perto as providências que o caso requer, até o fim de semana todos os equipamentos estarão instalados.

“Segundo o diretor presidente da Eletrobras no Acre, Ricardo Xavier, a partir de hoje já diminui a demanda de racionamento, isso é uma excelente notícia para o setor comercial e industrial da região e para os consumidores em geral que sofreram com a falta de energia” acrescentou Nicolau.

O deputado elogiou a logística de trabalho dos funcionários da empresa Guascor que evitaram o corte na distribuição de energia para setores essenciais como Hospitais, salvando vidas, além da operação que trouxe novos grupos geradores às cidades afetadas.

O progressista citou os investimentos na ordem de R$ 12 milhões para o fortalecimento e ampliação de redes, de um total de R$ 77 milhões anunciados pelo Ministério das Minas e Energia de recursos para o setor elétrico do Acre.

“Vamos focar agora no pedido de liberação das verbas para a construção do linhão que vem até Cruzeiro do Sul, isso resolve em definitivo o problema. Para o homem do campo, já temos a garantia da continuação do Programa Luz para Todos com a liberação de R$ 65 milhões de investimentos no setor” concluiu Nicolau.