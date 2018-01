Após pedido de habeas corpus, advogado que se declarou membro do Comando Vermelho continua preso

O advogado Manoel Elivaldo Batista de Lima Júnior, que se declarou ligado ao Comando Vermelho em vídeos, continua preso no quartel do Batalhão de Operações Especiais (BOPE). O advogado dele, Silvano Santiago, está entrando com pedido de liberdade condicional, mas ainda não há prazo para o advogado acreano ser liberado.

Manoel Júnior chegou a surtar dentro do Batalhão Ambiental, onde estava preso no ano passado. A defesa alega que o jurista tem problemas psicológicos e que por isso teria feito as declarações em vídeo. Exemplo disso seria o ataque de nervos que Júnior teve dento da prisão, quebrando o banheiro e móveis do local.

Júnior está com o registro de advogado suspenso na OAB, e responde processo administrativo e na Justiça por conta das declarações. A reportagem não conseguiu falar com o advogado Silvano Santiago por telefone. O advogado preso pode pegar até 18 anos de prisão de acordo com denuncia do Ministério Público do Acre.