Manuel Marcos visita Urap São Francisco e destaca sistema integrado que evita filas na madrugada

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) destinou emendas para ajudar na humanização dos pacientes mentais e de todos que, internados ou não, sofrem de dores na alma. “Há um esforço muito grande e carinhoso de profissionais, na saúde pública do Acre, e em organizações não-governamentais, para cuidar das pessoas que sofrem transtornos mentais. Eles só precisam de mais apoio de nossa parte”, explica o parlamentar.

O deputado acreano conseguiu que o ministério da Saúde aprovasse o valor de 181 mil reais para investir no CAPS Nauas, em Cruzeiro do Sul, uma referência amazônica no tratamento de pessoas com transtornos mentais.

“O ministério da Saúde tem uma nova visão, muito ruim, de não investir em políticas que tratem o transtorno mental fora dos hospitais. Minha emenda foi reduzida pela metade, pelos critérios da política equivocada deles”, explica Moisés. O parlamentar destinou também 300 mil reais para ajudar na humanização do Hosmac, que inclui a instalação de aparelhos de ar condicionado nas enfermarias masculina e feminina e infraestrutura para alimentação dos pacientes e de administração do hospital.

“Não é justo que as pessoas que sofrem com imensas dores na alma durmam no calor e nós, políticos, tenhamos ar condicionado até nos banheiros dos prédios legislativos. Ter ar condicionado para os pacientes do Hosmac é uma questão de dignidade humana”, diz o deputado acreano.