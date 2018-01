Polícia recupera bebê que foi negociado por R$ 1.900 no Calafate por pastor de igreja

O diretor de operações da Eletrobras, Danilo Klein, que se encontra em Cruzeiro do Sul analisando a situação do racionamento de energia provocado pelo incêndio na Usina Termoelétrica da Guasco, informou que os consumidores que tiveram algum prejuízo com equipamentos podem procurar a empresa que será ressarcida dentro da legislação. Danilo explicou ainda, que foram alugados 12 grupos geradores para suprir as necessidades de energia na região.

De acordo com o diretor de operação que concedeu entrevista para a imprensa local, todos os esforços estão sendo feito para garantir o restabelecimento da energia. “Alugamos grupo gerados, inclusive três estão chegando de Porto Velho o que vai aumentar em mais de 10% do que já estávamos oferecendo. Quando o tempo está mais tranquilo com chuva até conseguimos aumentar a potencia e fornecer energia para mais consumidores, mesmo fora do cronograma estabelecido”, informou Klein.

A respeito dos prejuízos que os consumidores tiveram e tem como comprovar, o diretor disse que os consumidores já podem procurar a empresa para dentro da legislação ter o ressarcimento. “Todos os danos a equipamentos elétricos que é normal nessa interrupção e retorno de energia, o consumidor pode procurar a empresa e ver o prejuízo, que a empresa vai ressarcir dentro da legislação”, explicou Danilo.

Ao final da entrevista, Klein disse ainda que com a chegada de mais três grupos geradores vai se resolver em 90% a 95% da carga estabelecida. Com informações do Juruá Online.