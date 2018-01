Nazareth admite dívidas com empresas e diz que declarações de Jarbas Soster serão tratadas por advogados

O empresário Jarbas Soster, proprietário da empresa Pedra Norte, usou as redes sociais na noite de terça-feira (9) para denunciar uma suposta ameaça que recebeu do governador do Acre, Sebastião Viana (PT), através de um emissário. Soster é um contumaz critico da administração estadual em seu perfil no facebook onde faz constantes criticas aos irmãos Viana e suas administrações.

“O governador através de uma fonte mandou recado pra me intimidar sobre um processo no qual fui acusado de estupro em 2004. Você quer a cópia doutor? Eu te dou. Suas ameaças são fúteis e inúteis. Vamos, cada um expõe o que tem pra expor. Vamos lá, vamos pra guerra. Não paga o que deve e quer intimidar a mim e minha família. Experimenta! Não tenho medo de você e sua gangue”, diz Soster.

No mês de setembro de 2017, Jarbas Soster notificou judicialmente a Peixes da Amazônia S.A., empreendimento que conta com a participação do governo do Acre, para o cumprimento de um acordo de pagamento de uma dívida de R$ 3,2 milhões no prazo de 48 horas. O acordo foi firmado no mês de maio, quando a Peixes da Amazônia reconheceu a dívida e apresentou uma proposta.

Na ação judicial, Soster alega que não recebeu nenhuma parcela do pagamento da pavimentação em brita que realizou na fase de construção do complexo de piscicultura idealizado pelo governador Sebastião Viana. Um acordo para quitar a dívida com ações da empresa e uso da fábrica de rações chegou a ser firmado, mas o empresário voltou a cobrar a dívida após o não cumprimento.

Procurada pela reportagem de ac24horas, a secretária de comunicação do governo do Acre, Andrea Zílio informou que uma reunião foi marcada com a vice-governadora Nazaré Araújo (PT), na manhã de quarta-feira (10) para tratar do assunto. O mesmo espaço concedido para denúncias será disponibilizado para a resposta do chefe do executivo e de sua equipe de governo.