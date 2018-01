Lista de aprovados em concurso de procurador do Estado do Acre é publicada no Diário Oficial

O resultado final do 7º concurso público de cargo inicial de procurador do Estado foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (10). A lista final do concurso foi divulgada com 44 nomes e mais cinco são destinadas as pessoas com deficiência.

O processo analisou provas de títulos e finalizou a lista com as notas obtidas pelos candidatos aos cargos de procurador inicial do Estado. Destes que disputaram as vagas para deficientes estão na lista por efeito de liminar na justiça que garantiu a participação no concurso.

Os candidatos André de Fárias Albuquerque com nota 85,79 ficou em primeiro lugar, seguido por Raquel de Melo Freire Gouveia que ficou com nota 85,57. Os cargos de procurador do Estado sempre teve uma grande concorrência pela estabilidade, além do remunerado salário que durante a carreira só aumenta.

Confira a lista final do concurso: