Operação Passa a Régua, do Procon, quer evitar prejuízo na hora da compra do material escolar em Rio Branco

Saiu no Diário Oficial a lista dos alunos que concorreram ao processo seletivo publicado para ingressar nos colégios militares do Estado do Acre. O período de matricula ficou estabelecido entre os dias 15 e 18 de janeiro deste ano. Os pais e responsáveis devem ficar atentos a documentação exigida para a realização das matriculas.

As vagas para ingressar no colégio militar teve a participação de mais de 10 mil inscritos, mas somente 1220 vagas foram disponibilizadas, sendo que 50% são destinadas aos filhos de militares do Estado do Acre.

O processo com o resultado dos aprovados na seletiva dos que ingressarão nos colégios militares foi publicado no Diário Oficial, que trouxe também as documentações necessárias para a realização das matriculas dos estudantes.

Os principais documentos a serem levado nos dias de matriculas a coordenação dos colégios militares nos horários de 8h às 12h e das 14 às 17h são: Documento original de Histórico Escolar ou Declaração comprobatória de aprovação no ano anterior ao qual concorreu a vaga; 1cópia da Certidão de Nascimento mediante apresentação do original; 2 fotos 3×4 recentes; 1 cópia do comprovante de endereço atualizado com CEP, como conta de energia, telefone convencional, por exemplo; 1 cópia do Documento de Identidade dos pais ou responsável legal pela matrícula, acompanhado do original.

A publicação informar ainda que no caso dos dependentes legais, filho e filhas de Policial Militar ou Bombeiro Militar, deverão apresentar no momento da matrícula a uma cópia da Carteira de Identidade funcional do titular, acompanhado do original. Ficando nos demais casos de dependentes de policiais militares e bombeiros militares, apresentar uma cópia do documento judicial acompanhado do original, que comprove a guarda do candidato.

Os que não efetuarem a matricula dentro das datas estabelecidas perderão a vaga que será preenchida pelo cadastro de reserva, seguindo a ordem de seleção. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Elaboração e Execução do Processo Seletivo.

Lista dos aprovados

Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 5264 Lucas Moreira de Freitas 1506 Marcelo Santos Félix 1479 Vitória Eduarda dos Santos Soares 1527 GabryelWyslley Ribeiro da Silva 3133 Kamile Melo da Silva 462 Davi de Souza Pereira 3286 Rodrigo Pereira Barbosa 539 Deyvison Menezes de Souza 3151 Francisco Nogueira de M Neto 1037 Rafaela Ferreira de Andrade Rebeca Ferreira de Andrade 1521 Emilly Vitória da Silva Nascimento

129 Fábio Amorim da Silva 5555 Gisele de Jesus da Silva Bento 923 Rauan Ricardo da Silva 769 MicaelSanik de Abreu Costa 134 Isabele Nascimento Araújo 775 Ícaro Ferreira da Silva 921 Mariana da Silva Sena 484 João Guilherme Rodrigues de Oliveira 2166 PietraEmanuelly Ávila Góes 3581 Ana Beatriz Pontes Jucá 3170 Letícia Oliveira da Silva 1364 TaylonAnilton da Silva 1534 Gustavo de Souza Nery 5704 Antônio Vinício Souza da Silva 3417 Chigueo da Silva Rohatsu Júnior 2018 TalissonWilian Vidal da Silva 5068 Kayla Moura Lopes 1052 Marcos Yan Peixoto Guedes 550 João Victor Vasconcelos de Souza 3520 Fernanda da Silva Moreira 841 Ana Júlia Paiva da Silva 1240 Pedro Josué Guimarães Oliveira 5872 André Luiz Moura Silva 1465 Alexandra P Sena

RELAÇÃO DA COMUNIDADE – TURMA 6º ANO DO EFII – TURNO: TARDE Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 1987 Maicleny Wanderley Feitosa 3420 Andressa Januário Nascimento 5034 Hevelyn Caroline Alves Coelho 5029 Letícia de Brito Almeida 713 Isaque Dearo Alves de Albuquerque 4675 Jacson Silva Lima 5630 Maria Eduarda Dantas de Santa Izabel 934 Fernanda Campêlo da Rocha 5709 Rafael Matos Corrêa 1273 KlaraRanielle Monteiro Manchinery 908 GrazieleAuana Moreira Araújo 1245 Ederson Silva de Souza 652 Pedro Henrique Fernandes de Souza 2164 Kauã Henrique da Costa de Souza 3205 Vinícius Correia Dias 8020 Arthur da Silva B Hassen 1031 Lívia Marques de Lima de Assunção 981 Débora Alves da Cruz 3607 Ana Clara do Espírito Santo do Nascimento 3138 Addam Josué de Matos Silva 1544 Ivan Lucas Brito da Costa 4542 Rauan Davi Morais Sousa 5681 EmillyCristyne de Sousa Lima 1178 Maria Aparecida Derze Mendes 3166 Maria Eduarda Braga dos Santos Isper 5538 Clayson Nathan Silva Leão 1508 Brenda Barbosa de Souza 5527 Riceli Carvalho Ferreira 3046 Amanda Hadja dos Santos Morais 4094 Natália Cris Pinheiro Araripe 3158 Lucas Venício Oliveira Souza 762 Nuno Vinícius do Nascimento A Araújo 1256 Vinícius Antônio Lopes da Silva 5575 GlendhaAriell Souza de Araújo 131 Ruan Gabriel da Silva Carvalho

RELAÇÃO DA COMUNIDADE – TURMA 6º ANO DO EF II – VAGAS REMANESCENTES Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 4549 Gustavo Amorim da Silva 4564 João Pedro Costa de Araújo 4258 CléciaLethícia J Ferreira 4551 Heitor Oliveira Sousa 1430 Ycaro Fernando Lima Borges 1040 MaylySteffany Lima da Silva 4251 Davi G da Silva Oliveira 3303 Júlio Cézar Santiago Arcênio 1099 Brenda Vitória da Silva de Souza 3627 Vitor da Silva Galdino 5247 Rebeca Rocha da Silva 1107 Kelvin Liberdade da Silva 3020 Beatriz Araújo dos Santos 4257 Giovana Lima Barreto 168 Yuri Cristhian F Mota 5558 Anderson Costa de Souza

5620 Igor Ricardo Costa Souza 4451 Saymon Braga Albuquerque 5638 João Pedro Alves Tavares 7507 Victor Alexandre F Soares 7501 Marcelo M Neto 4366 Gustavo Henrique Martins dos Santos 1355 Davi Eduardo Souza Cabral 1019 Victória Regina Galvão da Silva Cavalcante 140 Riquelme Lopes da Silva 5044 Thalia Monteiro de Souza 5703 Kawã Sales Assunção 136 Kauan Martins Batista 4236 Estela Souza Bessa 1241 Cleimara Quirino Lima RELAÇÃO DA COMUNIDADE – TURMA 6º ANO DO EF II – LISTA DE ESPERA Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 450 Joar Vitor Torres da Silva 3573 Camili Vitória Dantas da Silva 3260 Felipe Oliveira Bastos 4580 Lucas Pessoa da Silva 4487 Deyvid de Souza Martins 5632 Roberto Adrian Januário da Silva 114 Israel Henrique Alves de Lima 4035 Antônio Daniel Bezerra Nascimento 1392 EvellynThainá Rodrigues dos Santos 155 Cássia Augusto de Souza 3266 Daniel Silva Quinilato 1010 Ana Clara dos Santos Mendonça 1547 Kauany da Silva Barbosa 1414 Gustavo Gomes Ferreira 1246 Dhonata Gomes de Souza Júnior 4444 Daniel Souza Oliveira 3478 Gabriel Guimarães da Silva 513 Jefferson Lima Rodrigues da Silva 5631 Karlos Eduardo Dantas de Oliveira 1372 Vitor Sotero Alecrin

RELAÇÃO DOS DEPENDENTES DE MILITARES ESTADUAIS TURMA 6º ANO DO EF II – TURNO: MANHÃ Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 1415 Susana Danniely da Silva Nogueira 3188 Adriel Mesquita de Abreu Menezes 213 Kerolaine da Silva Amorim 1437 Matheus Cavalcante da Silva 658 Haran Soares do Nascimento 3105 Rebeca Castelo de Araújo 4584 Luís Henrique Morais de Azevedo 1990 Ana Clara Andrade Farias 3510 Eduardo Silva Ramos 1191 Antônio Carlos Soares Espíndola 239 Tanayra Araújo Anute 093 Evelyn Kauane Silva de Noronha 1992 KésiaRosany Félix Fonseca 1039 Samuel Moisés dos Santos Gonzaga 659 Dhessy Bezerra de Alencar 4586 Ian Guilherme Lima Figueiredo 1034 Victor Eduardo Uchoa de Oliveira RELAÇÃO DOS DEPENDENTES DE MILITARES ESTADUAIS TURMA 6º ANO DO EF II TURNO: TARDE Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 560 Liz da Silva Alves 7000 Tâmily da Silva Machado 552 William Barbosa Saady 3121 Luís Rogério Matos Guimarães 5721 Nathan De Lima Knidel 242 Abraão Lima França dos Santos 855 Lindolfo Murilo Queiroz Rauber 995 Gabriel de Souza Nascimento 5816 Luiz Eduardo de Souza Furtado 7011 NikoleKamilly Araújo Soares 5211 Rafael Santos de Menezes 3649 Ana Clara Santos da Silva 853 Letícia Nicole Sarkis da Silva 1189 JohannePikessa Rodrigues B Costa 5255 Ricardo Otávio Silva Nunes 240 Erick da Silva Rodrigues

RELAÇÃO DA COMUNIDADE – TURMA 7º ANO DO EF II – TURNO: MANHÃ Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 3214 Hilton Nascimento Sousa 2123 Anna Gabrielly Lima de Souza 930 José Gabriel da Silva Alves 1367 Wharmed Pablo Rocha Cajaseiras 1421 Renald Rufino Silva de Souza 4416 Carlos Deuteron dos S Gonçalves 1441 Isadora Carvalho Zaffonato 3591 Isabelle Santana Perpétua 1063 HadellynCristini W Sales Oliveira 8027 Brenda Pereira Machado 1507 Mariano Santos Félix 5024 Amanda Costa da Silva 5508 André Silva Cruz 835 Gustavo Henrique Barros Lima 5509 Joaquim Rodrigues do Nascimento 1439 ThauãWily Chaves Ribeiro 3515 Vinícius Silva dos Santos 904 Amanda Gabrielly Braga de Oliveira 5763 David Rodrigues Feijó 1126 Cláudia Mirella Barros Rocha 1348 JenusioEremith de Sousa Neto 744 Thiago Rafael Souza de Amorim 3465 TalisonIsmack Melo Matos 4692 Paola Vitória Aguiar de Oliveira 5735 Vinícius de Moura Soares 4402 Sabrina Paiva do Nascimento 1298 Igor Ryan Oliveira Gomes 1001 Gustavo S Nascimento 1455 Rayssa da Silva de Almeida 976 Gabrielly Silva Moreira 1356 George Henrique da Silva Valente 3179 Natanael Paulino da Silva 1328 Rodriane da Silva Araújo 3507 Yana Carolina de Souza Mesquita 903 Júlio César Lino dos Santos

RELAÇÃO DA COMUNIDADE – TURMA 7º ANO DO EF II – TURNO: TARDE Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 006 Daniele Marques da Silva 1247 Jefté da Costa Andrade 5726 Carlos André Maciel de Souza 3263 Wellison Castro Lima 3168 Cauã Victor Rodrigues da Cruz 3314 Angel Gabriel de Almeida Furtado 1300 Kauã Vitor Fernandes Coelho 824 Ruan Rodrigues Colombino 1484 Adriel Ferreira de Souza 4440 Bruno da Silva Momil 033 Aika Vitória de C Carmo 008 Pedro Lucas F Marques de Messias 648 Bruno Martins Oliveira 1427 Willian Lima Nascimento 3469 Weslley Júnior Rodrigues Prado 4506 Rhanna Cristine Marques Soares 1196 Thais Pereira do Nascimento 251 Maria Eduarda da Silva de Paiva 1074 Nicole Ferreira da Silva 1058 Êxodo Daniel de Souza Barros 178 Vinícius Fernandes Santos Dourado 1235 Eduarda Crystine Gouveia Rocha 380 Maria Rita Martins Farias 1299 Arthur Brito Bastos 2218 Anne Jamille Vale dos Santos 058 Tamile da Costa Apurinã 3283 RaylanTuesta Barbosa 642 Daniel dos Santos Ferreira 633 Rebeca Araújo dos Santos 4466 Andressa Lima da Silva 005 Daniele Marques da Silva 394 Vilk Ivan Henrique Gomes 205 Willian da Silva de Lima Bruno Henrique da Silva Costa 3451 Paulo Victor dos Reis Souza RELAÇÃO DA COMUNIDADE – TURMA 7º ANO DO EF II – VAGAS REMANESCENTES Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 794 Fernanda Melo Ribeiro de Carvalho 5266 Anna Julia Alencar da Silva

1073 Nicole Ferreira da Silva 477 Yasmin Andrade de Souza 5566 Adriel Moreira da Silva 949 Samuel Silva Batista 1304 Pedro Oliveira Martins Targina 160 Gabriel Guimarães Lustosa 3338 Letícia Santos Souza 705 Antônio Benedito S de Oliveira Filho 4615 Jorge Wagner de Oliveira Pereira 710 KessilaLorrany Silva Neves 620 Filipe Rocco Sloboda 763 Grasiele Lima do Nascimento 1542 Livia Souza do Nascimento 1055 Clara Vitória Rocha Tavares 015 Kemille Vitória F de Araújo 473 Gabriel Araújo da Silva 3359 Gabriel Igor de Souza 072 Ester dos Santos Pinto 5680 Kisnê Silva Barboza 4417 Neide Cristina da Silva Soares 1244 Maria Vaniele Lima da Silva 1199 Sara Cristina da Silva Ricardo 1498 Jaiely Bessa da Silva 1450 Wanderson Rodrigues Bezerra 3171 José Pedro Lima Alves 1025 Alynne Victória da Silva Nascimento 4691 Fernanda RhadyjaSilva Ferreira 036 Larissa Amorim de Oliveira 1273 Davy Matos da Silva 1122 Joiciele Muniz de Souza 3016 Luan Gabriel Lima Oliveira 4268 Dilnielly Tereza Saul N 2681 André Lucas de Farias Nogueira 1988 Emanuel Carlos Camurça de Lira 5679 João Matheus Katar Carvalho 3219 Marcos Filipe Oliveira do Amaral 3509 Andressa PaglioneHoios 4326 Paulo H da Silva Oliveira 609 Aline Ketlen Rebouças da Silva 4365 Eduardo Jairo da Silva Paim 4670 José Iago Alves Silva 1029 Felipe Gabriel Aragão Souza 7503 Cleanderson Batista de Freitas 3047 Nephy Radamés dos Santos de Morais

RELAÇÃO DA COMUNIDADE – TURMA 7º ANO DO EF II – LISTA DE ESPERA Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 4647 Vanda Estefânia Holanda de Souza 1429 Isabelly da Silva Oliveira 5682 João Carlos L de Souza Solon 4220 Vitor Gabriel L da Silva 5554 KatiellyStephany Fleury Damázio 1124 Lucas Campos Santos 1417 Maria Eduarda Caldas 5866 EnnyEvillyn P Moura 1265 Brenda Livia Paulino de Aguiar 3190 João Victor Teixeira Bandeira 1260 Matheus Campos Santos 3028 Neiva Eduarda Gomes Lima 4645 Josué da Silva Martins 803 Antonio Miguel Sena de Oliveira 1249 Kesley Fernando Cabral de Almeida 4639 Adrian Oliveira de Souza 805 Verissimo de Farias Neves 4022 Henrique Candido Milani 031 Adrea Almeida da Silva 3175 Rayssa da Silva Lima

RELAÇÃO DOS DEPENDENTES DE MILITARES ESTADUAIS – TURMA 7º ANO DO EF II – TURNO: MANHÃ ORD Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 01 1378 Tonny Douglas da Silva Maia 02 667 João Victor da Silva Vieira 03 3360 Miquéias Costa de Almeida 04 3403 Arthur Barros de Almeida 05 1471 Giovanna Farias de Souza 06 1048 Vinícios Ferreira Souza 07 4331 Felipe Gabriel S Bandeira 08 974 Marcus Vinícius Costa Souza 09 220 Mariana Cristine Alves da Conceição 10 4567 Karen Ariele Cândido Chaves de Araújo

RELAÇÃO DOS DEPENDENTES DE MILITARES ESTADUAIS -TURMA 7º ANO DO EF II – TURNO: TARDE ORD Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 01 018 Ana Clara Oliveira Sarmento 02 691 Lucas Kauã Oliveira de Andrade 03 1264 Kely Natasha Braga dos Santos 04 5257 Deborah da Silva Almeida 05 5740 Athos Gabriel Santos Ferreira Melo 06 1435 Ana Letycia Cavalcante da Silva 07 1501 Heloísa Vitória da Silva Santos Samonek 08 252 Victor Pereira Barroso 09 1461

RELAÇÃO DA COMUNIDADE – TURMA 8º ANO DO EF II TURNO: MANHÃ Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 5815 Renan Góes de Oliveira 365 Zaqueu Pinheiro da Costa 320 Cícero Isaque Diógenes de Oliveira 1420 Huriel da Silva Oliveira 5724 Yasmin de França Damasceno 327 Adriano Kauê Silva e Silva 328 Adriana Kawany Silva e Silva 5030 Raimundo Kendrewan de Oliveira Brilhante 269 Marta Nicole Canizo Carvalho 1282 Leonardo Oliveira de Aguiar 2586 Jhonnata Amora dos Santos 1446 Arthur Matias Passos 4699 Isabely Costa Vieira 971 Pedro Augusto D’ávila da Costa 699 Pedro Vitor Antrobos Ribeiro 1095 Anny Victória Nascimento de Oliveira 1995 Sarah Liandra Nascimento de Araújo 979 Caio Bruno Abreu Ferreira 952 Kauã Pablo Moreira Ribeiro 5743 Maykele Lima da Silva 5767 Gabriel Vitor Batalha Gama 5236 Isadora Maciel Silva 4341 Ingrid Nayara L de Souza 723 Renan Rogério Lima dos Santos 4290 Kaemilly Coelho Abreu 316 Carlos Eduardo Gomes 330 Elienay da Silva Frota 5202 Gabriel de Lima Silva 5808 Eric Costa Coelho 1203 Gleydson Souza dos Reis 5597 Ryan Esdras Gouveia de Lima 314 Quetila Vitória Silva Carneiro 1389 Paulo Henrique Paiva Souza 149 Luís Guilherme Silva de Araújo 606 Lorran Benício Reis Leite 5821 Paula Isabela da Silva de Souza

RELAÇÃO DA COMUNIDADE – TURMA 8º ANO DO F II – TURNO: TARDE Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 500 Kelvin Costa Carvalho 715 Marllem Pinheiro de Souza 5215 José Henrique Nascimento da Silva 1156 Antônia Jamile Mendes de Medeiros 4695 Douglas da Silva Melone 4234 Pedro Henrique de Oliveira 186 Tainara Araújo de Albuquerque 1989 Luiz Henrique N G L de Albuquerque 1983 Letícia Tavares da Costa 1213 Maria Eduarda Rodrigues da Silva 3234 Kerolly Félix Costa 4245 Natiel Albuquerque de Farias 336 Gabriela Nascimento Leite 4260 Francini Pessoa de Souza 5644 Kawê Cézar Jesus Melo Araújo 1078 Bruna Grazielle Ferreira Magalhães 354 Rafaella de Sousa Matos 1159 Daniel da Silva Ferreira 1089 Sandy Orrana Pereira do Nascimento 4560 Caio Victor Barros Moura 3261 Livya Paulino Leitão 1487 Yasmin Cryslyne de Jesus Vieira 157 Dafny Laureano Cardoso Oliveira 950 RikelmyAngelo Farias da Silva 4439 Emerson Santos da Silva 5655 João Vitor Barros da Silva 4084 João Manoel da Silva Dias

728 Vinícius de Sousa Cordeiro 4618 Gustavo da Silva Oliveira 4605 Sara Isabelle Ximenes da Silva 1377 Rosiane da Silva Gama 4410 José Erik Albuquerque da Silva 5749 Mirian Lanay Lima de Souza 165 Cauã Nascimento Silva

RELAÇÃO DA COMUNIDADE – TURMA 8º ANO DO EF II – VAGAS REMANESCENTES Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 4071 Luana Albuquerque do Nascimento 329 Matias Ferreira Santos 1157 Julio de Araújo Martins 837 Gabriel Silva Pereira 4321 Ariádne Dantas da Silva 5871 Ana Beatriz Moura Silva 820 Ana Carla C dos Santos 1285 Ana Karoline da Costa Oliveira 1234 Flávia Letícia Souza Albuquerque 1088 Rafael Souza da Silva 3334 João Paulo L de Melo 181 Luiz Gustavo Sena da Silva 1483 Wellington Moreira de Lima 4367 Sarah Camilly do Nascimento Macelino 4364 Bárbara Mirela da Silva Paim 8032 Paulo Ricardo de Souza Antrobos 4338 Felipe de Jesus Alves 2041 Maria Eduarda Argolo Lima 1475 Edson Pedro de Souza Araújo 5813 Gabriel Rocha Lima 1334 Jaiane Braga Rodrigues 1489 Anabele de Souza Veras 4355 Stefany Bruna Santos C 758 Isabelly Calixto Rodrigues 1382 José Welington Aragão da Costa 1548 Érica Lopes de Sousa 917 Fabiana do Nascimento Silva 4526 Andressa da Silva de Souza 4278 João Victor Lima Silva 4461 Wesley Ribeiro C de Neves 4449 Erik Pereira do Nascimento 4279 Samuel Ferreira F de Souza 152 Milena Bezerra da Silva 3064 Rafaela dos Santos Almeida 4383 João Vitor Dias França 1269 Richard Nathan da Silva Tavares 4024 Paulo Henrique Fernandes Marques 1254 Jenefer de Moraes Honorato 1229 Kelisson Valdez de Oliveira 700 Luís Fernando Teixeira Soares 4339 Kaio da Silva Lopes 098 Caio Gustavo Coelho dos Santos 1533 Andressa Melo da Silva 724 Ana Carolina Honorato de Almeida 5802 Alvino Alexandre da Silva Neto 5228 Laiz Santos de Albuquerque 3277 Pablo Oliveira de Sena Silva 1302 Luciano de Oliveira Ribeiro 4067 Breno Gustavo de Souza Teixeira RELAÇÃO DA COMUNIDADE – TURMA 8º ANO DO EF II –

LISTA DE ESPERA Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 1311 José Guilherme Pinheiro Gomes 1375 Jaleyline Vitória Cavalcante Avelino 1988 Amanda Oliveira da Costa 765 Rafaela Lima do Nascimento 1161 Alexandre Pastore de Moura 5581 Gleison Souza da Silva Júnior 4205 Ana Alice Figueiredo da Costa 1225 Lucas Gomes Castro 4548 Mariane Raylane Lopes Souza 4038 Simão de Souza Pimentel 4034 Davi Castro de Souza 534 Matheus Roger Alves de Lima 756 Julie Rebeca Mesquita de Almeida Cacau 1137 Maria Cecília Santos da Silva 342 Karol Ingrid dos Santos Carvalho 443 Jaelson Luís Oliveira Pereira 3127 Aduílio Venâncio de Araújo 5657 Jhonata Júnior Pedroza de Lima 337 Hiago Felipe de F Cavalcante 1144 Matheus C Pereira dos Santos

RELAÇÃO DOS DEPENDENTES DE MILITARES ESTADUAIS -TURMA 8º ANO DO EF II – TURNO: MANHÃ ORD Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 01 1502 Ithalo José da Silva Santos 02 719 Iago Nathan Arruda de Lima 03 1263 Késsia Natália Braga dos Santos 04 228 Nina Gabriele da Silva Bastos 05 1200 Jacqueline Dias de Mello 06 1287 Gustavo de Carvalho Bastos 07 3210 Marcus Khalil Mesquita de Abreu Menezes 08 5807 Maria Eduarda Leite de Souza 09 5724 Yasmin de França Damasceno 10 4227 Beatriz da Silva Lima

RELAÇÃO DOS DEPENDENTES DE MILITARES ESTADUAIS – TURMA 8º ANO DO EF II – TURNO: TARDE ORD Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 01 1164 Carlos Moisés dos Santos Gonzaga 02 5852 Fabiano Baia Bezerra 03 5853 Felipe Baia Bezerra 04 4453 Herson Felipe B Gadelha 05 5746 Kauê Silva Pacheco 06 1341 Amanda Rodrigues da Silva

RELAÇÃO DA COMUNIDADE – TURMA 9º ANO DO EF II – TURNO: MANHÃ Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 842 Emanuel Antrobos de Melo 407 Cauê Rayan 4354 Karen Cristina Bandeira Barros 4628 Natielly da Cruz Bonifácio 1155 Thiago Crispin Valdez 4013 EmillyThauinny Silva Amorim 1330 Ana Rebeca Freitas de Oliveira 961 Kemilly Sampaio da Silva 1318 Laurrany Vitória Ferreira Moreira 4202 Júlia Rebeca Ferreira Lima 3484 Ianne Yasmin Feitosa Magalhães 4485 Sandrine Pereira da Silva 1049 Vanessa Pereira dos Santos 5576 Ana Raieli Souza de Oliveira 1132 Marcos Paulo Araújo da Silva 733 Gabriely Bueno Agostini 3081 Lucas Bazílio de Souza 1084 Manuel Souza da Silva 5860 Ana Cristina da Silva Pinheiro 1069 Joicilene Muniz de Souza 5020 Elielton Aguiar Gomes 947 Carolaine Vitória Duarte Batista 1324 Emily Paola de Oliveira Borges 8030 Kauã Leite da Silva 1086 David Weslly dos Santos Teixeira 610 Ronayra Maria Alves de Carvalho 1271 Jamile Vitória Barbosa Saraiva 5216 Wenderson Fernando Silva Moura 1166 Alcimara de Lima Santos Francisco Ysmael Santos Pereira 421 Kayk Martins de Oliveira 1319 Victor Samuel Ferreira de Souza 1288 Abigail Rodrigues de Lima Melo 4418 Eduardo de Souza Pessoa 431 Sara Pereira Brito

RELAÇÃO DA COMUNIDADE – TURMA 9º ANO DO EF II – TURNO: TARDE Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 5238 Jadson Matias Viana 1272 Emily Queiroz da Silva 1091 Nicole Cristine Macambira Firmo 4688 Douglas Rocha Pontes 1275 Erick da Silva Nunes 1340 Maria Vitória Silva Baltazar 1390 Adrielen Cordeiro Vasconcelos 5819 Diogo Felipe Machado 1130 Ian Santos de Mesquita 3084 Emlly Nair Azevedo Pessoa 1226 Vytor Eduardo Oliveira de Abreu 5713 Camila Assunção Ribeiro 1984 Yasmin Tavares da Costa 1481 Gustavo Henrique Cardoso Marquês 412 Júnior Pereira Vieira

566 Eduardo Roberto Magaradosco Maia 1471 HytaloKauã Fonseca de Oliveira 5261 Kerlyane Ferreira de Souza 1349 Rayanda Silva de Jesus 1313 Keila Valeska dos Santos Barros 4340 Pedro Henrique O Braga 3395 Talys André Ferreira Nogueira 5284 Victor Emanuel Lira dos Santos 1227 Marcos Vinícius Oliveira dos Santos 4005 Annie Regina Oliveria da Silva 1536 Hilary Katryne Rodrigues da Costa 1523 Wellington Gusmão Barros 175 Amanda Vitória Araújo de Souza 1082 Francisco Leanderson do Nascimento Santana 3419 Ruan Pablo Pereira Barbosa 1329 Kaline Lima da Silva 682 Luís Fernando V da Silva 4682 Danilo Fernando dos Santos 793 Adriele de Lima 618 Katrine Costa dos Santos

RELAÇÃO DA COMUNIDADE – TURMA 9º ANO DO EF II – VAGAS REMANESCENTES Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 426 Keviny Silva de Souza 843 Weliton da Silva Chalub 1381 Gean Carlos de Souza Oliveira 2122 Francisco Olimar de Freitas Souza 1253 Carlos Eduardo Nascimento Oliveira 5265 Juliana Beluani Silva do Nascimento 4442 Talison Silva de Jesus 436 Paulo Henrique Carvalho de Mendonça 3485 Nayra Luiza Camposano Cruz 4346 Iago Henrique do Nascimento Costa Silva 5519 Carlos Thiago Dourado de Sousa 1231 Wotton Lins Pontes 1135 Fernanda Castelo Branco Pessoa 5071 Lucas Andrade da Silva Pociano 301 Jayackson de Amorim Negreiros 8015 Verônica Camurça do Nascimento 425 Tayla Moura da Silva 1536 Gyovanna Maia Ribeiro 194 Henri Albuquerque de Lima 1422 Yuri Duilio Pereira da Silva de Moura 5561 Vitor Cauã Pereira Maia 3602 Marcos Vinícius Lopes de Melo 1986 José Kaique Martins de Azevedo 1080 Carlos Eduardo Lima da Silva 1232 Antônia Jennifer Souza I 4217 TayslaKésia B da Silva 4030 Ana Beatriz Lima da Rocha 1254 João Victor Gomes da Silva 3258 Gabriel Escalante Nascimento 4679 Ruan Vitor de Araújo 790 Emily Emanuele Sousa da Silva 3184 Lucas Souza Feitosa 4641 Ezequiel de Lima da Silva 1490 Samaira Roque de Souza 1331 Nataly Aguiar Figueiredo 1316 Andressa Gois da Silva 447 Débora Victória Teles 4631 Nathan Lucas Oliveira Nunes 5572 Diogo Biths de Souza 1303 Renildo Alves Barbosa Cavalcante 403 Mário Augusto Martins Mandú 1134 Manoela da Silva Teixeira 5025 Kauã Gabriel Pereira Soares 445 Eduarda MarcussoKoianagui 1172 Ana Carolina Mesquita de Lima 4335 Eliseu H de Lima Silva 4328 Victória S da Conceição 415 David Moraes 1512 Hiago de Menezes Linhares 1515 Larissa Jhenif de Melo Soares

RELAÇÃO DA COMUNIDADE – TURMA 9º ANO DO EF II – LISTA DE ESPERA Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 1412 Tiago Modesto da Silva 1497 João Marcos Castro de Oliveira 2518 João Vitor Oliveira Marques 4255 Kayo Marcelo das G Costa 1474 Maria R Silva e Silva

5039 Kaylane Castro Alves 5563 Rayssa Silva de Oliveira 1142 Lailson Lopes Lima 1044 Renan Feitosa Silva 7509 Victória Paola Cameron Roldrigues 4070 Lucas Albuquerque do Nascimento 4375 LaissaGeovanna Souza da Silva 5824 Jorge Nogueira Araújo Neto Júnior 204 Wesliany Vitória Miranda 4055 Gabriel Nascimento da Silva 409 Joice Alves de Andrade 3600 Amanda Freitas de Souza 1499 Bruna Alves Gomes 4311 Marcelo Nobre da Silva 4372 Ingrid Larissa Melo Sarkis

RELAÇÃO DOS DEPENDENTES DE MILITARES ESTADUAIS – TURMA 9º ANO DO EF II – TURNO: MANHÃ ORD Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 01 221 Eliza Melo Souza 02 3063 Anais Júlia Castelo de Araújo 03 233 Luís Emanuel da Silva Abreu 04 1210 Victória de Araújo Vezu 05 222 Franciellen Farias da Conceição 06 1990 Kayo Vinícius Barbosa 07 662 Celso Gabriel de Souza Cavalcante

RELAÇÃO DOS DEPENDENTES DE MILITARES ESTADUAIS – TURMA 9º ANO DO EF II – TURNO: TARDE ORD Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO ALUNO 01 3405 Pedro de Lima Moura Neto 02 1337 Vinícius Rocha Flores da Silva 03 1162 Agabo Mendonça Uchôa de Oliveira 04 248 Ellen Victória Oliveira de Souza 05 225 Fabrício da Silva Souza 06 7010 Alyce Maria de Souza Arante 07 856 Nemias Eduardo Pereira da Silva MARCO ANTÔNIO BRANDÃO LOPES Secretário de Estado de Educação e Esporte

ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE GABINETE DO SECRETÁRIO

EDITAL Nº 02, DE 09 DE JANEIRO DE 2018 RESULTADO FINAL DOS ALUNOS SORTEADOS PARA O COLÉGIO MILITAR TIRADENTES O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, no uso das atribuições legais, torna público o RESULTADO OFICIAL de alunos que concorreram ao Processo Seletivo publicado no edital nº 72/2017, por meio de sorteio, de acordo com a Lei 3362, de 20 de dezembro de 2017, publicado no Diário Oficial nº 12.205 de 21 de dezembro de 2017, 111 DA MATRÍCULA 112 Período de Matrícula: de 15 a 18 de janeiro de 2018 113 Horário: das 8h às 12h e das 14h às 17h, horário local 12 Local: Coordenadoria dos Colégios Militares Estaduais – CRIE 13

Documentos obrigatórios: a) Documento original de Histórico Escolar ou Declaração comprobatória de aprovação no ano anterior ao qual concorreu a vaga; b) 01(uma) Cópia da Certidão de Nascimento mediante apresentação do original; c) 02(duas) fotos 3×4 recentes; d) 01(uma) cópia do comprovante de endereço atualizado,com CEP, como: conta de energia, telefone convencional e etc; e) 01(uma) cópia do Documento de Identidade dos pais ou responsável legal pela matrícula, acompanhado do original; g) No caso de dependentes legais, filho(a)s de Policial Militar ou Bombeiro Militar, deverão apresentar no momento da matrícula a 01(uma) cópia da Carteira de Identidade funcional do titular, acompanhado do original Nos demais casos de dependentes de policiais militares e bombeiros militares, apresentar 01(uma) cópia do documento judicial acompanhado do original, que comprove a guarda do candidato, NÃO sendo aceito Termo de Responsabilidade e Compromisso expedido pelo Conselho Tutelar; 1.4. Remanejamento: findo o período de matrícula (15 a 18 de janeiro de 2018), o candidato que não a efetivar, perderá o direito à vaga, que será remanejada por ordem de classificação da lista de espera, estando disponível por 03 (três) dias úteis 15 Efetivada a matrícula o aluno que não comparecer nos 05 (cinco) primeiros dias letivos, sem justificativa legal, perderá o direito à vaga,

sendo chamado o próximo candidato classificado da lista de espera oficial. 21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 211 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Elaboração e Execução do Processo Seletivo 31 DO RESULTADO FINAL RELAÇÃO DOS ALUNOS SORTEADOS PARA O COLÉGIO MILITAR ESTADUAL TIRADENTES 6º ANO – MATUTINO 1 3611 AGATA EDUARDA DO NASCIMENTO LIMA 2 3638 AGATHA LISSINDRA LIMA DE ARAÚJO 3 4026 ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA 4 2303 ALINE CAMILE DA SIVA JUNQUEIRA 5 2368 ALVILIANY SILVA CARNEIRO 6 3650 ANA GRAZIELY CARDOSO 7 4029 DAIRA CARLA VIANA MATOS 8 2196 DAVI WESLEY DA SILVA MATOS 9 4424 DHEMESON WILHO SOUZA ALVES 10 8013 ELIAS TAVARES DE ALMEIDA NETO 11 2172 ESTEFANY CAMILA WCHOA FORMIGA 12 466 GABRIEL LOPES DE FRANCO 13 5222 GUSTAVO REDORNE MACHADO ORBETELLI 14 3228 HEIDAN KALEW MACIEL DA COSTA 15 4697 HELIAS ANDREI SILVA JUNIOR 16 4690 HORTÊNCIA RAHAVA DA SILVA 17 4090 ISAAC DA COSTA LACERDA 18 8034 ISAC XAVIER PINHEIRO DA SILVA 19 2190 JOÃO VITOR DA CRUZ SILVA 20 2440 KEMILLY FRANÇA DA SILVA 21 2046 LUIS OTÁVIO DE OLIVEIRA SUSSUARANA 22 2344 MARIA CASSANDRA SOUZA SILVA 23 2158 MARIA EDUARDA LOPES DA SILVA 24 3218 NICOLAS TORRES GUEDES 25 3629 NICOLY PORTELA LOPES 26 4334 RAISSE CUNHA DE SOUZA 27 4501 RICARDO DANIEL BARBOSA DAS NEVES 28 2068 SARA LIRA SANTOS 29 4446 SEMIRA RUTE NASCIMENTO DA SILVA 30 985 SILVANA MIRELI MARTINIANO DA SILVA 31 2444 THAMIRES OLIVEIRA DA SILVA 32 3320 VITTOR HUGO LIMA DA SILVA 33 2159 WESLLEY SAMPAIO DE OLIVEIRA 34 709 WEVERTON GOMES ALEMÃO 35 2078 YAN FREIRE RODRIGUES 36 2223 ALEX FERNANDO BEZERRA DA PÁSCOA 37 827 ALEXANDRE CARUTA DE SOUZA 38 2027 ALICE MARIA FERNANDES DA SILVA 39 5590 BRENNDA YASMIN CAVALCANTE VARGAS 40 4504 CIBELE VITÓRIA MACIEL WESEU 41 5053 EDUARDO SILVA RAMOS 42 5054 GABRIEL HENRIQUE VILLA NOVA CAVALCANTE 43 833 GABRIELLY LINS DE OLIVEIRA 44 5827 GEERNE GABRIEL BARBOSA GADELHA FILHO 45 5757 HAYKI GUIMARÃES DA COSTA (JACOME) 46 2186 HEITOR JHONSON SILVA FREITAS 47 7006 IAGO MENDONÇA ALENCAR 48 3517 ICÁRO MOREIRA DA SILVA 49 5717 ISABEL OLIVEIRA GERMANO 50 3410 JOÃO VITOR FERNANDES DA SILVA 51 215 JORGE LUIS FERREIRA BARROSO 52 247 LIS MENDONÇA DE ALBUQUERQUE 53 2475 LUÍS EDUARDO NOGUEIRA DAMASCENO 54 4583 LUIS HENRIQUE MORAIS DE AZEVEDO 55 675 MADSON FERREIRA BRASIL 56 5612 MARISSA GALDINO DA SILVA LOPES 57 543 MARYEN DE OLIVEIRA TEIXEIRA 58 219 MAYARA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO 59 3402 MAYSA VITÓRIA PASSOS FERREIRA 60 2568 MURILO MOURA VERISSIMO MAGALHÃES 61 4515 NICOLLY YASMIN OLIVEIRA PARENTE 62 7007 NIKOLE KAMILLY ARAÚJO SOARES 63 216 TÂMILY DA SILVA MACHADO 64 217 TIAGO BARBOZA ARAUJO MAGALHÃES 65 832 VICTOR HUGO ARAÚJO DOS SANTOS 66 4313 FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS 67 3109 MARCOS SAMUEL NUNES DE ARAÚJO 68 2102 ANA BEATRIZ NASCIMENTO FIGUEREDO 69 558 EMANUEL VITOR DE LIRA TEIXEIRA 70 3217 NICOLE TORRES DE SOUZA 6º ANO – VESPERTINO 1 2430 ADENILSON FREITAS DE SOUZA 2 2180 AKIANNE NAIR BRAGA ALBUQUERQUE 3 527 ALVARO GUILHERME FEITOSA RIBEIRO

4 101 ANNA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA 5 5073 ANTÔNIO GABRIEL ALVES DA SILVA 6 4051 CILANA RIOS DOS SANTOS 7 703 CLARA LOHANA AMARO MARTINS 8 457 DAVI DE SOUZA PEREIRA 9 3032 EDUARDO BORGES VALLE VILELA D’ALBUQUERQUE 10 3310 FÁBIO SILVA DA MATA 11 902 GEAN WENDERSON SAMPAIO REBOUÇAS 12 5823 GEOVANA PEREIRA DE SOUZA 13 7520 GIOVANNA NYCOLE ALMEIDA CARVALHO 14 5863 GUILHERME COSTA SOUZA 15 3386 ISAAC ANDERSON PADILHA LIMA 16 3035 ISABELE CRISTINA FEITOSA DA SILVA 17 4073 ITALO LOPES LONGUIM 18 3423 JOÃO LUCAS CARVALHO NASCIMENTO 19 5268 JOAQUIM FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO VITORIANO 20 3339 KAIO BRENO LARA SERAFIM 21 2211 KAUAN VITOR SOUZA SILVA 22 2266 KAYLAN MOURA FIGUEIREDO 23 4316 KEROLAYNE LIMA DA COSTA 24 825 LETÍCIA DE BRITO ALMEIDA 25 8045 LUIS FERNANDO PEREIRA DE SOUZA 26 2490 MARIA GUADALUPE LIMA VICENTE 27 2457 MATHEUS PEREIRA ALBUQUERQUE 28 3319 PEDRO DANIEL ALVES DA SILVA 29 2461 RAISSA BEZERRA DO NASCIMENTO 30 4614 SARA CRISTINA BRAGA VIANA 31 4668 SARAH YASMIN FRANÇA GONÇALVES 32 5064 SAYMON LUIZ TORRES ALVES 33 2493 THAYMARES KELEN SILVA SOBRINHO 34 142 VITOR GABRIEL FERNANDES LOPES 35 7513 WELLEN THIENE CASTILHO DE SOUZA 36 2299 ANALICY ALVES DA SILVA 37 662 CAUÃ OLIVEIRA DE ARAÚO 38 3223 DÉBORA DANDHARA FERREIRA DO VALE 39 400 EDUARDO JUAN DE PAULA ARAÚJO 40 5712 ISABELLY ARAÚJO DOS SANTOS 41 147 LECENCK ARAÚJO CAMARGO 42 3180 LETÍCIA VIANA AVELINO 43 3006 LUIS GABRIEL AMORIM DA SILVA 44 7521 LUIZ GUSTAVO FERREIRA DO CARMO ASSEM 45 397 MARCOS KAUÃ MARTINS DE SOUZA 46 231 MAWANN NASCIMENTO DOS SANTOS 47 4361 NAUHANA LIMA DE FREITAS 48 109 RYAN LUCAS FROTA DE OLIVEIRA 49 1047 SAMUEL MOÍSES DOS SANTOS GONZAGA 50 243 YASMIM LARAHANNA DO CARMO ASSEM 51 3368 YASMIN VITÓRIA AZEVEDO C DA SILVA 52 558 EMANUEL VITOR DE LIRA TEIXEIRA 53 4317 EMILLY LAVINY MELO DOS SANTOS 54 3490 GABRIELE LAVINGNY DA SILVA SANTANA 55 694 GEILSON JARDIM ARAÚJO 56 5226 IVAM BENITES RAMOS 57 2357 LUCAS GOMES DE SOUZA 58 711 MANUELA VITÓRIA TORRES FERNANDES 59 5748 MARIA CLARA ARAÚJO SILVA 60 4350 MARIA ELIANE SILVEIRA LIMA 61 83 NATANAEL LIMA DE SOUZA 62 1020 VICTÓRIA REGINA GALVÃO DA SILVA CAVALCANTE 63 5758 VITOR DE AMORIM DE SOUZA 64 2460 EDUARDO HENRIQUE SHREDER LIMA 65 3309 ISABELLE NERI FERREIRA GOMES 66 5583 EMELLY MARCELA MATOS CAVALCANTE 67 3505 HADASSA NICOLLY DE SOUSA CHAGAS 68 3398 CARLOS DANIEL DE SOUZA CAMPELO 69 5708 BEATRIZ LUCILIO OLIVEIRA DA COSTA 70 3310 JÚLIO CÉSAR SANTIAGO ARCENIO 6º ANO – LISTA DE ESPERA 5710 JOÃO PAULO FERREIRA MOURA 4407 ESTER MARIANE DA SILVA CARDOSO 5263 ISABELLE BATISTA CAETANO 2530 FRANKLIN PEREIRA DA SILVA 2451 LORRANA DA SILVA PIMENTEL 3560 CARLOS EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE 5580 SARA SOUZA QUEIROZ 1035 RAFAELA FERREIRA DE ANDRADE 2061 LUISLA MOREIRA FREITAS 3558 LILIANE ALVES PEREIRA 3335 ADRIEL LUCAS DA COSTA ARAÚJO 631 ADRIEL LIMA BARBOSA

7º ANO – MATUTINO 1 3342 ANA GABRIELLY MOURA OLIVEIRA 2 2680 ANDRÉ LUCAS DE FARIAS NOGUEIRA 3 5203 APOLO DOS SANTOS DE SOUZA 4 4011 ARTUR ALEXANDER GONÇALVES FREIRE 5 8043 CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DA SILVA 6 3352 CAUAN SILVA DE SOUZA 7 2058 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS 8 707 DAVI ALEXANDRE FERREIRA MARQUES 9 2318 DESLYSON FLORES PEREIRA 10 2155 DIEGO TARDELLI MEDEIROS 11 8050 FABRICIO FREITAS DA SILVA 12 3365 GABRIEL IGOR DE SOUZA 13 3187 GUSTAVO ARAÚJO DA SILVA 14 2302 HITALO GUSTAVO SILVA SANTOS 15 2293 JOSE EDUARDO SOUSA DA SILVA 16 4644 JOSUE DA SILVA MARTINS 17 2438 KAEL NUNES DAVI 18 2344 KAROL VIDA LOPES 19 43 KELBENS P DA SILVA 20 4233 KYARA RILLARY R SOUZA 21 5654 LAISA KATRINE SILVA DE MAORAIS 22 3539 LERIELTON SILVA BARRETO 23 3037 MARCOS VINICIOS CUNHA BEZERRA 24 2057 MARIA EDUARDA ARAÚJO BRILHANTE 25 4267 MARYSSA DE OLIVEIRA VALADARES 26 4537 NATANAEL LUZ DE SOUZA 27 001 PEDRO ALVES RODRIGUES 28 2529 RAQUEL DO CARMO SILVA 29 2157 RONALDO DE LIMA MARCIEL JÚNIOR 30 2551 ROSANGELA DO NASCIMENTO MAGALHÃES 31 2308 THALLES IAN ALVES ALMEIDA 32 3436 VICTOR HUGO FILGUEIRA COST 33 3204 VINICIUS CORREIA OSIAS 34 2533 WILLIANNY DA SILVA CUNHA 35 2442 YCARO WILLYS SOUZA DOS SANTOS 36 5512 37 4363 ANNA CIBELLY MESQUITA SOUSA 38 7005 CARLOS EDUARDO GONÇALVES DA COSTA 39 3403 CLARA SANTOS MESQUITA 40 5716 DANIEL AKYO DE ALENCAR MARUI 41 3034 DAVI RAUPP AZEVEDO SOUZA 42 5702 DEBORAH DA SILVA ALMEIDA 43 548 EMANNUEL ABISAI DOS SANTOS MACEDO 44 2181 FRANCISCO BEZERRA DE LUCENA NETO 45 229 HADASSA VITÓRIA FREITAS DE CASTRO 46 5520 HESELINE AMABILI CONCEIÇÃO ALENCAR 47 3406 IAN MATEUS GOMESMEDEIROS DA SILVA 48 546 ISABELA SALES ALBUQUERQUE DA COSTA 49 3415 JOÃO LUCAS T AMARAL 50 3112 KAUÃ VICTOR FERREIRA DOURADO 51 245 LUCAS MENDONÇA DE ALBUQUERQUE 52 3650 ANA GRAZIELY CARDOSO 53 951 MANUELY SALES MAIA 54 2316 MARIA BEATRIZ MARTINS TEXEIRA 55 844 MATEUS ARAUJO DE OLIVEIRA 56 3364 MIQUEIAS COSTA DE ALMEIDA 57 254 POLIANA ARAUJO BATISTA 58 2208 SAMILA TAMARA BARROS BRAGA 59 226 RAFAEL LOTAF SOARES DE ALMEIDA 60 3751 PEDRO VINICIUS SILVA PINTO 61 3216 VITOR GABRIEL BARBOSA DA SILVA 62 814 ADRIELY RAQUEL ARAUJO DA SILVA 63 30 ANA CLARA SANTOS NASCIMENTO 64 184 ANDRÉ LUÍS PEREIRA CARVALHO 65 2185 ARTHUR DE LIMA DA SILVA NUNES 66 49 BEATRIZ GUEDES DE OLIVEIRA 67 2064 BRUNO DAVY FREITAS DOS SANTOS 68 2229 BRUNO SOUZA DAS SILVA 69 2253 CAMILA PESSOA NOBRE 70 4601 CAUÃ HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA

7º ANO – VESPERTINO 1 188 ALEXSANDRO FREITAS DE SOUZA 2 002 ANTONIO ALVES RODRIGUES 3 5764 DAVID RODRIGUES FEIJO 4 2462 ÉRICA DO NASCIMENTO BARROS 5 3545 EVELLYN KATRIM MOURA ARAUJO 6 2437 FABIO DA SILVA OLIVEIRA 7 4591 GABRIEL NASCIMENTO CAMARGO CABRAL 8 5706 GABRIEL SOUZA DOS SANTOS 9 3227 GUSTAVO BRAGA NERI 10 463 GUSTAVO FREITAS DA ROCHA

11 3111 ICARO MOREIRA PEREIRA 12 1267 JENUSIO EREMITH DE SOUZA NETO 13 94 JEREMIAS GUSTAVO DE MENEZES BRAGA 14 3161 JHONATAN BANDEIRA BRILHANTE 15 2169 JULIO RODRIGUES BERNARDINO 16 4303 KAYLAN CESAR DE SOUZA PASSOS 17 97 KAYRA FERNANDA S SANTOS ENES 18 200 LAIR LIMA DE OLIVEIRA 19 2393 LOIS HUAHUA CONDORI YAPONQUI DE LIMA SILVA 20 5595 LUCAS CASSIMIRO DE MENEZES 21 1493 LUIZ HENRIQUE DA COSTA ARAUJO 22 4571 MARCEU LAGO PONTES SCHMIDT 23 29 PABLISON SIMÃO FERREIRA 24 19 PAULO VITOR TUESTA ALMEIDA 25 4012 PEDRO KAUÃ LIMACUNHA 26 2370 RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO FROTA 27 4474 RUAN VICTOR P DA SILVA 28 4415 SARA ESTEFANIE RODRIGUES DO VALE 29 2653 SARA SOUSA DA SILVA 30 5051 SERGIO MARCEL DE SOUSA BRASILEIRO 31 5022 THAIS ALBUQUERQUE DA SILVA 32 5621 THAIS CAROLYNI OLIVEIRA DA SILVA 33 3282 VANESSA DA CRUZ BARROSO 34 3186 WANDEILSON DO NASCIMENTO VEIGA 35 852 ADRIA BEATRICE FARIAS FALCÃO 36 7008 AGNES DA SILVA LIMA 37 982 ANGELICA FRANÇA SIMÃO SENE 38 4608 ESDRAS SOUZA E SILVA 39 2324 ESTER DE SOUZA GALVÃO 40 5761 LOUISE EMANUELLE ARAUJO PERES 41 3416 NATALI FERNANDES C FERREIRA 42 214 RAISSA BARROS DE FRANÇA 43 5732 RIAN MEDEIROS DOS SANTOS 44 564 SAMYLLE LEITE DE FREITAS 45 4664 SARA NIEL COSTA DE MELO 46 246 YASMIN LETÍCIA CAETANO 47 3550 DAVID DOUGLAS SILVA BRITO 48 20 EZEQUIEL RISELLYN SILVA SOUZA 49 2001 ISAIAS NASCIMENTO DA COSTA 50 2047 ITALO PESSOA DA COSTA 51 2167 LORRANE ISABELE DA SILVA SOUZA 52 3298 LUCAS ANDRE FEITOSA DOURADO 53 2114 MARIANA GAMA ARAUJO SILVA 54 2376 PABLO SOUZA LIMA 55 3178 PEDRO LUCAS RODRIGUES BARBOSA 56 655 RAIKA APARECIDA DO N RODRIGUES 57 4422 REBECA FERREIRA RICARTE 58 3315 RENNE RIBEIRO DE MORAES 59 2051 SARAH MARQUES DE SOUZA PASSOS 60 5208 TIAGO SOARES DA SILVA 61 2573 WENDEL CAIMÃ DA S ALBUQUERQUE ROCHA 62 3530 WESNALF MENEZES CEZAR 63 2188 AQUILA LIMA DA SILVA 64 969 ORLANDO CASTELO DE SOUZA 65 2510 VITORIA DE OLIVEIRA SOUZA 66 2672 NAYLA VICTORIA ALVES DA COSTA 67 2614 PEDRO LUCAS DA SILVA FELIX 68 4049 ALINE VITÓRIA MENDONÇA DE ARAUJO 69 4423 DEBORAH DA SILVA LIMA 70 2665 ISAIANE NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

7º ANO – LISTA DE ESPERA 2098 ALICE NASCIMENTO DA SILVA 2179 GUILHERME BRAGA ALBUQUERQUE 4448 ANTONIO PAES DE CASTRO NETTO 2217 ANNE JAMILLE VALE DOS SANTOS 2219 DANIEL DA SILVA LIMA 2526 ROSILEUDO CRUZ FERREIRA 2663 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA VIDAL 1494 JOSE FÁBIO DANTAS DE ALENCAR 4479 MATHEUS ZACARIAS SOUZA DOMINGOS 273 MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO 1056 ESTEFANY BRAGA LIMA 2197 PAOLA MORAIS DE LIMA 4562 AMANDA CLARA FELÍCIO DE ARAÚJO

8º ANO – MATUTINO 1 4677 ANDRÉ LUIS MAIA DA SILVA 2 3095 AURELIANO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 3 207 CAMILY VITÓRIA CARDOSO RIBEIRO 4 3614 CARLOS ALEXANDRE B FRANÇA 5 2506 CAT WACHALLY MOURA DE LIMA 6 2056 DAISSON MANOEL DA SILVA MAIA

7 4595 DANIEL LIMA DOS SANTOS 8 2103 DANIELY SILVA E SILVA 9 2519 DOUGLAS PABLO MENDES FERNANDES 10 1289 ERIVAN DA SILVA CHAVES 11 3213 FELIPE FREITAS DE OLIVEIRA 12 4240 GABRIEL A DA SILVA BRANDÃO 13 5771 GABRIEL FERNANDES NASCIMENTO 14 2564 GABRIEL LIMA FONTES 15 331 GABRIELLE CRISTINA SILVA PAIVA 16 2130 GERCILEUDO AMORA SALGUEIRO 17 198 GEYCIANE CONCEIÇÃO BARROSO 18 1540 GUILHERME LIBERALINO DOS SANTOS 19 195 GUILHERME VASCONCELOS DE ANDRADE 20 677 HEDUARDA PINHEIRO JUSTO 21 2171 ITALO RUAN DO NASCIMENTO CUNHA 22 5209 JACKSON CAVALCANTE DE SOUZA JUNIOR 23 702 JELDESON THIAGO M MONTEIRO 24 518 JOÃO VITOR MEDEIROS DA ROCHA 25 2045 JÚLIO EDUARDO SILVA DOS SANTOS 26 5744 KAROLINE DE ALMEIDA SOUZA 27 3092 KAUANY SOUZA GOMES 28 3750 LARISSA DE ARAUJO BATISTA 29 2603 MARCIO EDUARDO RUFINO DE CASTRO 30 2323 MARIA EDUARDA DA SILVA LIRA 31 991 MATEUS LUCAS AMIN DE SOUZA 32 972 PEDRO LUCAS SANTIAGO DA SILVA 33 321 RUBENSON DE DEUS SOARES 34 5825 SAMUEL ARAUJO DE PAIVA 35 304 SILVIO LIMA F JUNIOR 36 3408 ANA CLARA DA SILVA MONTEIRO 37 249 ANA CLARA SILVA SOUZA 38 4593 ANA CRISTINA CABRAL SILVA 39 237 ANTONIO JORDAN DA SILVA PASSOS 40 2391 CAMILA LARISSA LIMA DE SOUZA 41 811 CARLOS AFONSO COSTA BRAGA 42 547 EMANNUELE QUÉZIA DOS SANTOS MACEDO 43 562 GERSIANA FREIRE GUIMARÃES 44 854 GIOVANNA SOUSA FERRAS 45 250 IARLLY LEANDRO SOARES DESCULA 46 4028 JOÃO HENRYCH MESQUITA DA COSTA 47 308 JOÃO VITOR F MIRANDA 48 5861 LUCAS NOBRE VITOR 49 236 RAINIER LOPES RUIZ FILHO 50 3580 MARCIO GREIK DO CARMO ANDRADE JUNIOR 51 372 MARIA EDUARDA DOS SANTOS AGUIAR 52 5826 PAULO SÉRGIO VITAL ROCHA DE MENDONÇA 53 4518 RYAN CARLOS BRAGA MORAES 54 4605 THIAGO HENRIQUE FERREIRA DE SOAUZA 55 234 THIAGO SANTOS SOUZA 56 5045 VICTOR BRYANN BALICA SILVA MONTEIRO 57 5074 VITÓRIA ARAÚJO ALEXANDRINO CORREIA 58 4662 GABRIELLE SOUZA BARROS 59 627 AMANDA FREITAS DA ROCHA 60 2131 CAMILA BARROS DE SOUZA 61 2136 DUCIELE DOS SANTOS GOMES 62 322 GABRIEL ARAUJO DO NASCIMENTO 63 5607 IASMIN DIAS RODRIGUES 64 845 INGRIDY VITÓRIO RIBEIRO DUARTE 65 3057 IZABELLE MIRANDA DO NASCIMENTO 66 3085 JOÃO PEDRO DA SILVA TEIXEIRA 67 358 JOÃO PEDRO SOUZA MELO DA SILVA 68 2511 JOÃO VITOR FERNANDES VIEIRA 69 2478 JOSE DELIS MAGALHÃES BRAGA NETO 70 353 JULIANA SOUSA SILVA

8º ANO – VESPERTINO 1 2395 ANA LUIZA DE MOURA COSTA 2 2620 ANDRESSA CAROLINE VENANCIO DE ALMEIDA 3 3088 ANDREY FRANÇA DE ANDRADE 4 671 BEATRIZ NASCIMENTO MARTINS 5 607 CARLA LUANNI FEITOSA TEIXEIRA 6 315 CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA 7 4336 CARLOS EDUARDO LIMA CUNHA 8 319 CICERO ISAQUE DIOGENES 9 1985 DAVI ALVES DA SILVA 10 5625 DAVID FURTADO BARBOSA 11 5006 GABRIEL BEZERRA DA SILVA 12 651 GABRIEL VITOR MORAES MEDEIROS 13 663 GARBSON SOUZA SANTOS 14 2463 GEOVANNA SOUZA PEREIRA 15 2304 IARA MENEZES VILA NOVA 16 4263 JOÃO GABRIEL DE S CAVALCANTE 17 4686 JOÃO GABRIEL DE SOUZA DOURADO

18 2651 JOÃO VICTOR ARAUJO COSTA 19 317 JORGE MOURA FIGUEIREDO 20 506 JOSE LUCAS MORENO DO NASCIMENTO 21 514 JOSEANE LIMA DA SILVA 22 673 KARISSON ARAUJO MORAES 23 1411 KAUÃ DA COSTA SARAIVA 24 332 LUANA LETÍCIA AGUIAR E SILVA 25 3223 LUCAS BELEM DA S MACHADO 26 2177 LUIZ GABRIEL SOUZA DOS SANTOS 27 4069 LUIZA SIREZA DA SILVA 28 3055 PEDRO HENRIQUE DE AGUIAR FEITOSA 29 309 PEDRO HENRIQUE FROTA DE OLIVEIRA 30 2388 PEDRO VITOR DA SILVA JACAÚMA 31 357 RAMON LUNDES DOS SANTOS 32 4244 RENATO OLIVEIRA S FRANÇA 33 2625 THUANY SANTOS DA SILVA 34 4663 VERA LÚCIA NEVES DIAS 35 5618 VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO 36 7504 ANNY CAROLINA LOPES DE MENDONÇA 37 4503 APOLO GUILHERME MORENO MONTEIRO 38 1207 CARLOS MOISES DOS SANTOS GONZAGA 39 5201 ISAAC MESQUITA DE SOUZA 40 1168 JACQUELINE DIAS DE MELLO 41 260 JENNYFER DOURADO DE SOUZA CÉSAR 42 2345 KALIL BRITO BRANDÃO 43 5745 KAUÊ SILVA DE ARAUJO PACHECO 44 3595 LUKAS MANOEL LIMA DOS SANTOS 45 551 MARCUS VINICIUS DA SILVA GUIMARAES 46 670 PABLO BARROS CORREIA 47 227 LUIZ EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO 48 5007 REGINALDO ROCHA DE SOUZA JUNIOR 49 8031 SAMUEL BESSA DOS SANTOS 50 4314 STHEFANNY FACINI DA SILVA 51 3700 VAGNER FILHO BRAGA RODRIGUES 52 235 WILY DO NASCIMENTO OLIVEIRA 53 109 RYAN LUCAS FROTA DE OLIVEIRA 54 4284 KATRINE SILVA OLIVEIRA 55 557 LUCAS EDUARDO DOS SANTOS MAIA 56 2062 MARCOS VINICIUS DIAS DO NASCIMENTO 57 776 RANIELLE SOARES DA SILVA 58 541 RODRIGO SILVA DA ROCHA 59 602 THAINÁ FERREIRA BENTO 60 5242 THIAGO IGNEO SANTOS ANDRADE 61 2579 TULIANA DA SILVA MOREIRA 62 4391 VENICIOS MARTINS BARBOSA 63 2602 KAREN SOPHIA DE OLIVEIRA WENGRAT 64 1537 WILLIAN VICTOR LIMA DE SOUZA 65 791 ORLANDO DE LIMA GUARICE 66 4001 CHARLES WELLIGNTON LIMA DE OLIVEIRA 67 312 KETHELYN CAROLHINY 68 2606 UHERVENNY GONÇALVES DE ARAUJO 69 4009 JULIANA NASCIMENTO DA SILVA 70 310 MARIA CLARA

8º ANO – LISTA DE ESPERA 2547 KAYLANE LIMA SALES 2194 ANACAROLINE DANTAS DE ARAUJO 2513 CARLINE DA SILVA VIANNA 345 MARCOS VICTOR SILVA OLIVEIRA 600 JULIA LUIZA ABREU BATALHA 363 NYCOLE FREITAS DE MORAES 323 DAVISON WILKISON ALVES DA SILVA 4327 M VINICIUS CARLOTA PESSOA 644 CLARA YASMIM QUEIROZ GALVÃO 2502 STEFANY KETELY FERREIRA E FERREIRA 660 DIEGO HENRIQUE DA SILVA CARMO 344 ALESSANDRA PEREIRA DA S OLIVEIRA

9º ANO – MATUTINO 1 994 ADRIELY GURGEL DA COSTA 2 664 ALEF DANIEL BANDEIRA DE OLIVEIRA 3 916 ANA LUYZA PEREIRA DA SILVA 4 2065 ANDRÉ LUCAS REIS PINHEIRO 5 4533 ARTUR DAVID DIAS TAVARES 6 5503 CHARLES GUSTAVO DE MENEZES SILVA 7 1467 CLEDISON GOMES DOS SANTOS JUNIOR 8 5830 DIOGO FELIPE MACHADO 9 3256 ERICK RYAN VILÁCIO LIMA 10 4083 FABRICIO SANTOS DE SOUZA 11 601 FAUZENRIQUE DOS SANTOS AIACHE 12 5058 FERNANDO GABRIEL FARIAS DE PAULA 13 3369 GABRIEL ESCALANTE NASCIMENTO 14 5258 GABRIEL VASCONCELOS DE SOUZA

15 437 GÉSSICA ANJOS DO NASCIMENTO 16 3072 GUSTAVO BEZERRA DA COSTA 17 2052 ISAC SANTOS BANDEIRA 18 3492 ISIS RODRIGUES CORREIA DA SILVA 19 206 JOÃO PAULO DO CARMO MOREIRA 20 4291 JOÃO VITOR SILVA DA ROCHA 21 5855 KAILAN QUEIROZ MENDES 22 3431 KASSYA DE MELO CORDEIRO 23 5038 KAYLANE CASTRO ALVES 24 2246 LAIZA SOUZA LIMA 25 968 LUIZ GUSTAVO LIMA DE OLIVEIRA 26 5232 MATEUS MACIEL SILVA 27 3125 MICHELE KETELY RIBEIRO DA SILVA 28 2495 NATSHA CAMILLE BASTOS CUNHA 29 2341 PEDRO DOS SANTOS SOUSA 30 3053 RAILAN DE LIMA SOARES 31 4347 RICARDO SILVA GONÇALVES 32 3246 SAMUEL PEREIRA DA SILVA 33 4074 THALLYSON IAGO SILVA DE SOUZA 34 5753 YASMIN VITÓRIA LIMA DE ARAUJO 35 7506 YASMIN HEWELLEN FONSECA SOARES 36 7009 ALICE MARIA DE SOUZA ARANTE 37 549 ANA CASSIA CABANELAS GADELHA 38 3401 DANIEL SANTOS MOURA 39 5742 DARSOWY TAIWÁ DE SOUZA LEÃO 40 223 IGOR GABRIEL GONÇALVES DA SILVA 41 305 ITALO GABRIEL R ALVES 42 5820 LUIS CARLOS PEREIRA DE MATOS 43 2151 MARCOS VINICIUS COSTA LOPES 44 2474 MARIA EDUARDA NOGUEIRA DAMASCENO 45 5725 MATHEUS ROCHA NEPOMUCENO 46 3407 MAXIMUS GABRIEL FIGUEIREDO MORAES 47 399 MICAEL BEZERRA MENDONÇA 48 796 MIKAELLY VITORIA RODRIGUES BRAGA 49 617 PAULO GUILHERME ALMEIDA DE ARAUJO 50 3409 PAULO SERGIO DA SILVA SOBRINHO 51 230 REBECA GIOVANNA FREITAS DE CASTRO 52 2209 SAMARA BARROS BRAGA 53 1206 VICTORIA ARAUJO VEZU 54 2216 WASLEY KAUÃ RODRIGUES DA SILVA 55 840 FELIPE ARAUJO DE OLIVEIRA 56 4312 LUIZA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 57 224 ALEXSANDRO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR 58 253 DIEGO SILVA DE ALMEIDA 59 3060 ALLAN SOARES DE SOUZA 60 2514 AMANDA BEATRIZ PAIVA DE LIMA 61 2449 ANA KAROLINY EUFRASIO DE ALMEIDA 62 2081 AYRTON RONALD FIGUEIREDO DE ARAUJO 63 2168 BRUNNO HENRYK FIQUEIREDO DE SOUZA 64 2079 CAUÃ MOURA DE SOUZA 65 4420 DANIEL DA SILVA FREITAS 66 2477 DHEYWILLA ALMEIDA CARDOSO 67 3232 EDNO DA SILVA LIMA 68 4344 ELISEU HENRIQUE DE LIMA SILVA 69 5668 FELLYPE DA SILVA GOES 70 5817 HIGOR FABIO DA SILVA COSTA

9º ANO – VESPERTINO 1 2342 ALINE RAIANE SILVA RODRIGUES 2 1255 AMANDA LIMA DO NASCIMENTO 3 2571 ANA CAMILLY NASCIMENTO DA SILVA 4 2355 BRENDA LOHANA FERREIRA COSTA 5 3120 CAIO DE ALBUQUERQUE BARROS 6 3059 CARLOS EDUARDO DE ANDRADE SILVA 7 4382 CARLOS EMANUEL GOMES DA SILVA 8 5611 DANIEL ANGELO DE SOUZA NETO 9 5768 EMANOEL MARVIN DA S MESQUITA 10 3383 EMILLY ALANNA DA SILVA CAVALCANTE 11 5854 GABRIEL QUEIROZ DA SILVA 12 3069 HIAGO DANIEL DA SILVA 13 5637 ISABELLE DUANNY ALVES NAMEN 14 4241 JEFERSON DE MORAES 15 4398 JOÃO CARLOS PAIVA DE OLIVEIRA 16 2352 JOÃO NISHIHIRA NETO 17 2199 JOÃO VICTOR SILVA DE ARAUJO 18 4242 K GABRIELE ALMEIDA DE SOUZA 19 2176 KAREN DE MELLO ARAGÃO GUIMARÃES 20 3079 KAUAN MONTEIRO DESOUZA 21 419 LEANDRO MIRANDA CAVALCANTE 22 5037 LORRANE DE OLIVEIRA SOARES 23 2398 LUCAS QUEIROZ ALVES 24 4404 LUIZ ALEXANDRE DA COSTA E SILVA 25 554 MARIA GABRIELY RANGEL DE SOUZA

26 7515 MARIA LUIZA DA SILVA ANDRADE 27 5551 MORONI DIAS DE SOUZA ALMEIDA 28 2279 NATANAEL ROBERTO ASSIS BRILHANTE 29 2104 RAFAEL MARCOS DE SOUZA BRITO 30 4042 SHAYENE FERREIRA BARROS 31 2192 THAYSA OLIVEIRA ARAUJO 32 966 VITOR RYAN SILVA DE SOUZA 33 612 VITORIA BRANDÃO CAETANO 34 2296 VITÓRIA SILVA DE MATOS CUNHA 35 2669 WELISSON RODRIGUES DO NASCIMENTO 36 4649 ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA 37 4650 ANA BEATRIZ OLIVEIRA MELO 38 5252 ANA LUIZA DE SOUZA LOPES 39 5760 ANDRE MATHEUS ROCHA PERES 40 4323 DHAYANE VICTORIA A 41 4329 GRASYELE ARAUJO SILVA 42 5278 ICARO BRASIL LEBRE DE OLIVEIRA 43 241 LARISSA CRISTINA LOPES BRAGA 44 7012 MIZRAELLY ANDREAS SOUZA DA SILVA 45 238 NICOLAS MACIEL DOS SANTOS 46 773 PEDRO ENZO SANTOS BANDEIRA 47 5754 SERGIO ALBERTO NICOLINI CARVALHO 48 1338 VINICIUS ROCHA FLORES DA SILVA 49 4296 WILIAN DE OLIVEIRA CORDEIRO 50 2200 JOÃO VICTOR SOUZA BRITO 51 3066 JOHN ALEX OLIVEIRA DA COSTA 52 2225 JOHNNY GABRIEL MIRANDA DE CASTRO 53 2234 JHONNY RAFAEL MIRANDA DE CASTRO 54 448 KAIRON ROGÉRIO MARINHO DA SILVA 55 2667 KAWAN GABRIEL ARAUJO DE ALMEIDA 56 2272 MAXWELL SOUA DA SILVA 57 2470 THAINA MOTA DA SILVA 58 1212 VICTORIA DE ARAUJO VEZU 59 2522 KAIO HENRIQUE TOJAL DA SILVA 60 4603 EMILLY BEATRIZ SILVA NASCIMENTO 61 2360 JOÃO GABRIEL DA SILVA CASTRO 62 3547 NATHANAEL DA SILVA CUNHA 63 5711 ANTONY LUYDH GOMES DE PAULO 64 5042 STHEFANY NICOLLY ALVES DE SOUZA SILVA 65 5727 RAFAELA CONCEIÇÃO DA SILVA 66 5667 KEVIN SOUZA DO ESPIRITO SANTO 67 2178 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA LINS 68 2121 GUSTAVO DA SILVA SOUZA 69 679 JOSÉ KASSIO CAMPOS SANTOS 70 417 JONAS MÁXIMO SANTOS CUNHA 9º ANO – LISTA DE ESPERA 5670 AMANDA GABRIELA SAMPAIO DE OLIVEIRA 5811 LUANA VITORIA FURTADO DE SOUZA 2286 DHONATAN VIANA DE OLIVEIRA 3538 PEDRO EMILIO ROCHA BEZERRA 668 JEFERSON GUIMARÃES CÉZAR 2489 GLECIANE SILVA BARROSO 517 IGOR NADSON DA SILVA SANTOS 1477 CHARLES VITOR DE ARAUJO RODRIGUES