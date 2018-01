Moradores do loteamento Santa Helena bloqueiam rodovia AC-40 em protesto pedindo pavimentação de ruas

O Deputado Federal Alan Rick (DEM), esteve reunido na manhã desta segunda-feira, 8, com o promotor de Justiça Gláucio Oshiro e recebeu dele a garantia de que da parte do Ministério Público do Acre, não há qualquer restrição para a implantação de um curso de extensão para alunos formados em medicina no exterior e que agora poderão fazer a complementação para revalidação dos seus diplomas no Estado.

Esses cursos complementares são exigidos pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) para a revalidação do diploma de médico no Brasil. O Ministério da Educação já deu o aval para implantação do curso no Estado e agora, com a sinalização do Ministério Público de forma favorável, a implantação deve ocorrer ainda neste ano.

“Tenho trabalhado de forma constante na defesa dos interesses dos brasileiros e, em especial, dos acreanos que fazem medicina no exterior. Temos conseguido vitórias importantes, como a nossa emenda que assegura aos médicos brasileiros formados em universidades brasileiras e estrangeiras a preferência sobre os estrangeiros no Programa Mais Médicos e que está incluída na portaria Interministerial que trata da nova etapa do programa”, destaca Alan Rick.

O parlamentar acreano lembra ainda que a criação de um curso de complementação no Estado “é mais uma vitória para os nossos estudantes que agora podem fazer o processo do Revalida mais próximo de suas famílias. Além disso, teremos mais profissionais atendendo a população do nosso Estado”, disse Alan Rick.