Executiva do MDB de Tarauacá destitui ex-vereador da presidência; direção não se reuniu para analisar o caso

O ex-vereador de Tarauacá, Mirabor Leite, que foi candidato derrotado nas eleições municipais de 2016 foi destituído da presidência do MDB do seu município. Os membros da executiva da sigla se reuniram na noite da última sexta-feira (5) e decidiram afastar o ex-parlamentar por não corresponder às expectativas dos membros do partido.

O único vereador da agremiação no município, Valdo do Ó, esteve presente na reunião e teria votado a favor do afastamento de Mirabor que há anos é o presidente do MDB em Tarauacá. Ao votarem pelo afastamento do presidente, o vice-presidente, Lauro Bayma, assumiu a direção até as próximas eleições do diretório municipal.

A decisão segundo Lauro Bayma que comandará a sigla foi por unanimidade, tendo em vista as responsabilidades dos membros da executiva no pleito eleitoral de 2018. O partido no município analisa lançar um nome para a disputa de uma das vagas de deputado estadual.

A reportagem fez contato com o presidente do MDB no Acre, deputado federal Flaviano Melo, mas de acordo com sua assessoria, ele se encontrava no interior do Estado em região sem comunicação por telefone. O vice-presidente da sigla no Estado, ex-prefeito Muari Sérgio disse que a executiva aguarda o deputado chegar do interior para analisar o caso e se posicionar sobre o assunto.

O ex-vereador Mirabor não atendeu aos telefonemas da reportagem e muito menos respondeu as mensagens até o final da edição do material. O espaço continua aberto caso queira falar sobre o seu afastamento da presidência do partido.