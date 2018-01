Morre aos 93 anos, Elias Rosendo, fundador do Partido dos Trabalhadores no Acre

Emerson Jarude decidiu que vai sair do PSL. O anúncio do vereador será feito por meio de nota nesta segunda-feira, 08. Ele vai ficar sem partido. A desfiliação do edil ocorre após a filiação de Bolsonaro na agremiação, amplamente divulgada pela mídia nacional durante o final de semana. Porém, pelo menos garante Jarude, a razão de sua saída não está em si no ingresso do presidenciável no partido, mas na postura do presidente da legenda, deputado federal Luciano Bivar (PE), que negociou a vaga de vice de Bolsonaro para atrai-lo ao PSL.

Em nota, ainda no sábado, 06, o Livres, corrente liberal que avançava dentro do PSL com propostas de renovação política e partidária, repudiou a atitude de Bivar. Seus membros em todo país anunciaram a saída da legenda. A relação entre Luciano Bivar e o Livres já não era das melhores. O parlamentar era criticado por membros do grupo por suas posições consideradas ultrapassadas.

“A grande questão, o grande problema foi a negociata. Poderia ter sido qualquer pessoa: Bolsonaro, Ciro Gomes… O que pesou pra mim foi a negociata, a prática da velha política. Vou permanecer sem partido. Sou um defensor das candidaturas avulsas, mas infelizmente hoje no Brasil não é possível. O meu trabalho em Rio Branco em nada vai afetar. A postura independente que adotei desde o início vai continuar.”

Emerson Jarude garante que sua saída do PSL não atrapalha em nada sua relação política com o pré-candidato ao governo do Acre, Coronel Ulysses, que apoia Bolsonaro. O vereador, aliás, deve ser o coordenador da campanha do oficial da PM ao Palácio Rio Branco e não descarta votar em Jair Bolsonaro num eventual 2º turno entre o deputado federal e o petista Lula.

O parlamentar afirma que sua militância a favor da corrente liberal a partir do Livres continuará.

“Eu sou muito grato ao Livres. Por tudo que o Livres fez por mim. Sempre me deixou à vontade para fazer um trabalho independente. Por isso a minha decisão de sair do PSL e me manter no Livres.”