Homem é preso com escopeta no bairro do Remanso na noite deste domingo (7) no município de Cruzeiro do Sul

O primeiro final de semana de 2018 promete ser um dos mais violentos. Após várias mortes com características de execução registradas na sexta-feira e no sábado, nas primeiras horas deste domingo (7), Josué de Almeida Pontes, de 20 anos, foi assassinado com pelo menos seis disparos de arma de fogo, na travessa Cerâmica, no bairro Alto Alegre, na parte alta da cidade de Rio Branco.

O corpo de Josué de Almeida foi encontrada dentro de uma residência. De acordo com informações de policiais militares, testemunhas ouviram pelo menos seus disparos de arma de fogo por volta das 8h, em seguida, dois homens saíram correndo da casa onde foi encontrado o corpo. Os acusados teriam fugido em um veículo de cor prata que estava estacionado no final da rua.

Os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas a vítima já estava morta. Segundo levantamento das últimas ocorrências, Josué de Almeida é a décima primeira vítima dos casos de homicídios que ocorreram nos primeiros sete dias do ano. Em apenas um dos casos, o autor foi preso. Os crimes estão sendo investigados pela Polícia Civil do Estado do Acre.