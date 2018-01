Fronteira do Acre com a Bolívia pode ser bloqueada hoje durante protestos

O Papa Francisco tem um encontro marcado com os povos da Amazônia no dia 19 deste mês, no Centro Regional Madre de Dios, em Puerto Maldonado, Peru. Um dia antes, o pontífice tem reunião em Lima, a capital peruana.

Do encontro em Maldonado devem participar representantes de populações indígenas e da igreja católica do Brasil, Bolívia e Peru.

A agenda do Papa pela América do Sul inicia no dia 15 de janeiro. O Pontífice argentino visitará o Chile, em roteiro que inclui Santiago, Temuco e Iquique.

A expectativa é de que a visita atraia pelo menos um milhão de pessoas ao Peru, a maioria fiéis da igreja católica.