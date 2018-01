Estúdio é condenado por não prestar assistência a cliente que sofreu infecção após colocar piercing na orelha

Os Agentes de Saúde do município de Senador Guiomard tomaram de conta do prédio da Prefeitura durante a manhã desta segunda-feira (8) para realizar o manifestação de paralisação de advertência pelo não pagamento do 14º salário e assinatura da ata de reformulação do Plano de Cargo e Carreira e Remuneração (PCCR) da categoria.

De acordo com os agentes de saúde que estavam realizando o protesto na frente da sede da prefeitura e depois tomaram de conta dos corredores do prédio, era para o prefeito André Maia (PSD) pagar o 14º salário. “Esse pagamento é estabelecido por uma Lei Federal e outra do município, garantindo este ganho pela atividade que desempenhamos de cumprimento de metas”, destacou um dos agentes de saúde que estava no manifesto.

Outra reivindicação que os agentes solicitam é que o prefeito assine a ata de elaboração do PCCR da categoria que o prefeito teria prometido e ainda não assinou. O que daria celeridade para a emenda de elaboração que deve ser encaminhada para a Câmara de Vereadores de Senador Guiomard para ser aprovada.

O representante da categoria no município, Agnaldo Martins se encontrava no momento do manifesto com a secretária de saúde do município, Dinha Carvalho, para negociar quando será pago o 14º salário e como estava sendo resolvido a questão do PCCR dos agentes.

Procurada pela reportagem do ac24horas, Dinha Carvalho explicou que existe um recurso destinado pelo Ministério da Saúde para fortalecer as ações realizadas pelos agentes comunitários de saúde e endemias, mas a prefeitura optou em realizar o pagamento do 14º salário. “Usamos outras fontes de recursos para custear os trabalhos nessa área, e priorizamos o pagamento de mais um salário aos agentes. Inclusive mandamos a folha para o banco hoje do 14º salário. Não sei por quais motivos esta manifestação?”, questionou Dinha.