Bombeiros fazem parto e bebê nasce dentro de viatura no município de Assis Brasil

Um assalto foi registrado no começo da tarde desta segunda-feira, 08, no Caldeirão das Tintas, em Cruzeiro do Sul.

Conforme mostra o circuito interno da loja, o assaltante, vestido de bermuda jeans e camisa vermelha, com um capacete na cabeça e apontando um revólver para clientes e funcionários da empresa, rouba celulares e dinheiro.

Enquanto aponta a arma para as vítimas, o assaltante exige que todos levantem as mãos e abaixem as cabeças. O assalto dura 44 segundos, conforme o vídeo.