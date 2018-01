Procon notifica Eletrobras sobre incêndio em usina em Cruzeiro do Sul e cobra responsabilidade por eventuais danos a consumidores

O Procon/Acre notificou a Eletrobras Distribuição Acre para apresentar esclarecimentos sobre o incêndio que atingiu a Usina Termelétrica da Guascor, em Cruzeiro do Sul, e que prejudicou o fornecimento de energia em 3 cidades do Acre: Cruzeiro do Sul, Mancio Lima e Rodrigues Alves, na última quarta-feira, 03.

No documento, o Procon cobra além dos esclarecimentos sobre o incêndio, quais são as medidas que estão sendo adotadas pela concessionária para amenizar os prejuízos aos consumidores, sobre as cobranças nas faturas e quando o serviço será normalizado efetivamente.

O Procon informa que a empresa deve ser responsabilizada pelos prejuízos aos consumidores, sobretudo com relação a produtos queimados.

Segundo o diretor-presidente do órgão, Diego Rodrigues, a partir da solicitação do consumidor, a empresa tem até 10 dias corridos para verificar o equipamento danificado.

A Eletrobrás/Acre tem 05 dias corridos para enviar as informações solicitadas ao Procon/Acre, acrescenta Rodrigues.