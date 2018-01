Presidente do Patriota, Adilson Barroso,a se diz ‘aliviado’ com saída de Jair Bolsonaro

O Instituto Federal do Acre (Ifac) irá ofertar 520 vagas para cursos superiores nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Xapuri em 2018. A seleção dos novos alunos será realizada por meio do Sistema Unificado de Seleção (Sisu), do Ministério da Educação (MEC). As inscrições começam no dia 29 de janeiro e seguem até o dia 01 de fevereiro.

Para concorrer às vagas, os candidatos deverão ter participado da edição de 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtido nota acima de zero, na prova de Redação. Este ano estão sendo ofertados 11 cursos superiores. O resultado da seletiva para os novos estudantes será publicado no dia 02 de fevereiro, conforme calendário definido pelo Ministério da Educação.

Cursos

Nesta edição, os cursos superiores ofertados em Cruzeiro do Sul são: Tecnologia em Agroecologia, Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática e Tecnologia em Processos Escolares.

Para Rio Branco, as vagas são para os cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Tecnologia em Logística, Licenciatura em Matemática, Tecnologia em Sistemas para Internet, e Bacharelado em Administração, que está entre os novos cursos da instituição.

Em Sena Madureira, os cursos superiores são de Licenciatura em Física e Bacharelado em Zootecnia. Já em Xapuri, as vagas são para Tecnologia em Gestão Ambiental e Licenciatura em Química.