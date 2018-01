“Não tenho fome de poder, mas tenho sim sede da Justiça de Deus sobre aqueles que destruíram o Acre”, diz o Coronel

Em nota encaminhada à redação de ac24horas, o pré-candidato ao governo do Acre, Coronel Ulysses (Patriota) respondeu as declarações do presidente do PT, Daniel Zen. O petista afirma que o militar foi beneficiado pelo projeto da Frente Popular do Acre (FPA), coligação comandada pelo PT, mas teria virado as costas para coligação por fome de poder. “Não tenho fome de poder, mas tenho sim fome e sede da Justiça de Deus sobre aqueles que destruíram o Acre”, destaca.

Segundo Ulysses Araújo, “a maioria da população acreana clama pela liberdade econômica, pela liberdade de ir e vir, por liberdade de expressão. O povo acreano não suporta mais tanta perseguição e tanta mentira de um grupo político que governa há quase 20 anos o Estado do Acre e não melhorou a vida das pessoas. Pelo contrário, tornou nosso Acre um dos lugares mais miseráveis do Brasil; mais inseguro e insalubre de se viver dentro da Amazônia”, ressalta.

O militar que apoio a candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da República credita que receberá apoio dos eleitores para promover mudanças no Acre. “A população tem fome e sede de justiça para acabar de uma vez para sempre com essa política de esquerda que quer destruir a família, legalizar o aborto, liberar as drogas, institucionalizar o crime e deixar a população pobre e dependente, sem expectativas de futuro. Neste contexto também estou faminto”.

O coronel diz que notícias falsas para difamar adversários. “Não é da minha índole inventar mentiras. Sabemos quem tem o mau costume de enganar as pessoas. A propósito, o mau costume de usar dinheiro público, cargos comissionados para atacar a honra das pessoas, além, é claro, do uso sem escrúpulos de fake news e big data. Isso é a cara do atual grupo político que governa e não quer sair. Quem tem fome de poder então?”, questiona.

Para Araújo, a fome de poder é do PT que governa há 20 anos, mas pensa em se perpetuar no poder. “Eles não somente tem fome de poder, são insaciáveis. São capazes de qualquer coisa para perpetuação. São pessoas da mais alta periculosidade e a pré-candidatura de Marcos Alexandre demonstra uma devastadora fome de poder. Ela não visa o bem do povo acreano, mas tão somente manter as regalias do atual grupo que faliu o Estado”.

Para o militar, “a população está com fastio da cara de pau deles. Nunca fui PT, apesar de um dia ter cometido o erro de ter votado nesta sigla perigosa, (nos anos 90) como tantas pessoas de bem, que assim como eu, foram ludibriadas. Sou um soldado do povo. Um servidor militar que pertence ao Estado e jamais ao governo petista. Jurei defender minha gente com o sacrifício da própria vida. E isso farei com honra e dignidade se for preciso. Missão dada é missão cumprida. Fui treinado pra isso. Está na massa do sangue. Reforço: tenho fome e sede de justiça. Algo muito diferente do desejo de poder que os perigosíssimos petistas jamais perderão. Já se lambuzaram em quase 20 anos. E querem mais. O que alimenta este grupo adoece nosso Acre. Chega! Estamos famintos de mudança!”