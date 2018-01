Ministério Público quer saber se houve falta de manutenção, imprudência ou imperícia no incêndio da Usina da Guascor em Cruzeiro do Sul

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) quer informações técnicas da Guascor, Eletrobras e Corpo de Bombeiros sobre o incêndio que acabou deixando mais de 120 mil pessoas dos municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mancio Lima e Guajará no Amazonas sem energia elétrica. As cidades do Vale do Juruá estão nesse momento passando por racionamento de energia.

De acordo com promotor de Justiça, Thiago Marques Salomão, a principal preocupação do Ministério Público é de minimizar os problemas ocorridos com a falta de energia elétrica para a população.

“Este incêndio acabou danificando cerca de 50% das linhas de distribuição de energia em Cruzeiro do Sul. O que acabou prejudicando as cidades de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Guajará. Vamos tenta amenizar o problema, por isso, entramos em contato com a direção da Eletroacre em Rio Branco e orientamos que seja feito uma escala de revezamento, de modo a não prejudicar os serviços mais essenciais como hospital, maternidade e os setores públicos essenciais e comércios”, destaca o promotor.

Marques explicou ainda que qualquer tipo de negligencia será apurado pelo MP. “Vamos apurar as responsabilidades adotando os procedimentos necessários. Se houve culpa da empresa Guascor, como falta de manutenção, imprudência, imperícia em algum local específico. Tudo isso será analisado e será feito as responsabilidades via judicial”, relatou o promotor.

O promotor informa ainda que as pessoas que se sentirem prejudicadas e querem reaver seus prejuízos podem procurar a empresa evitando as vias judiciais, tendo em vista que muitas das vezes a solução dos problemas podem ser buscadas extrajudicialmente.