“Com a decisão de Bolsonaro é possível nossa candidatura pelo PSL ou DEM”, diz Coronel Ulysses

A decisão de Bolsonaro trocar o Patriota pelo PSL para viabilizar sua candidatura à Presidência da República poderá provocar uma nova mexida no tabuleiro político da disputa pelo governo do Acre. O pré-candidato Coronel Ulysses também cogita mudanças de planos e poderá abandonar o Patriota e optar por uma filiação junto a nova legenda de Bolsonaro ou o DEM de Tião Bocalom.

O militar acredita que mudança ocorrerão na executiva regional do PSL no Acre, causando um revoada dos membros do grupo intitulado Livres, que conta com a participação do vereador Emerson Jarude. “Na verdade, o Livres é um grupo dentro do PSL, que não apoia Bolsonaro e irá se retirar do partido, abrindo espaço para novas possibilidades de apoio para nossa candidatura”, diz Ulysses.

Segundo o pré-candidato ao governo do Acre, “com essa decisão do Bolsonaro é possível que nossa candidatura possa ser viabilizada pelo PSL ou pelo próprio DEM. De qualquer forma, essa situação consolida ainda mais a aliança PSL, DEM e Patriota no Acre. Apesar da possível desfiliação de algumas pessoas, a tendência é de crescimento do PSL no Estado”, afirma Coronel Ulysses.

Mesmo diante da mudança de partido de Bolsonaro, Coronel Ulysses destaca que a agenda de sua pré-candidatura está mantida. “No início de fevereiro estarei com o Bolsonaro para tratar deste assunto, momento que também estarei acompanhando Bocalom e Alan Rick em visita oficial ao presidente do Democratas para falar de nossa candidatura”, ressalta o militar.