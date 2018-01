Ceará enfia 6×0 e elimina Rio Branco da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Todos os estudantes regularmente matriculados nas redes de ensino de Rio Branco, seja ela pública ou privada precisam renovar seus cartões de estudante. A capital acreana possui 70 mil estudantes cadastrados que desde abril de 2013 que pagam apenas 1 real na passagem de ônibus.

Esse cartão ajuda muitas famílias a manterem os filhos na escola e na faculdade. Agora nesse início de ano é preciso atualizar o cadastro para não perder o benefício, para isso é necessário que o estudante se dirija até o Sindicol, na OCA e atualize seus dados.

Comparecer com a seguinte documentação:

.Novo cartão – Carteira de identidade ou certidão de nascimento;

.CPF do estudante;

.Declaração escolar;

.Cópia do comprovante de residência (água, luz ou telefone fixo) em nome do aluno, dos pais ou responsável;

Renovação – Para renovação do cartão é necessário comparecer ao SINDICOL, na OCA com a Declaração Escolar, para atualização do cadastro.

A recarga do cartão pode ser realizada no Sindicol, na OCA, no terminal central e no terminais de integração.

Atenção:

– Caso o cartão apresente algum problema, o aluno deve procurar o SINDICOL, na OCA ou ligar para ‪(68) 3215-2413, ou ainda contatar o e-mail: oca@sindcol.com para verificar o motivo do erro ou fazer a substituição.

– Para a 2ª via será cobrada uma taxa de R$ 35,00 a título de indenização para a substituição do bilhete.