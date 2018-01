Temer veta integralmente Refis para micro e pequenas empresas

A quantidade de feriados e pontos facultativos em dias úteis, neste ano, deve prejudicar o comércio, segundo avaliação do assessor para assuntos econômicos da presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC), Alex Barros. Somadas, as folgas chegam a 22 dias, conforme divulgação do Diário Oficial do Estado (DOE).

Serão, ao todo, 15 feriados, de modo que nove são nacionais e seis, estaduais; além de seis pontos facultativos, quando o empregador é quem decide se os funcionários serão dispensados ou não. Para Alex, a situação causaria um descompasso no fluxo de caixa mensal das empresas.

“É importante salientar que, até novembro, havia grande dificuldade das pequenas e médias empresas (cerca de 80% do total) em abrir aos feriados. Muitas delas optavam por não funcionar por causa dos custos trabalhista e do fato de o funcionamento não cobrir o faturamento daquele dia”, afirma, ao apresentar mais um motivo para o excesso de feriados serem desvantajosos.

Barros reitera que a negociação entre empregado e empregador deve ser facilitada com as novas legislações trabalhistas. “Caso seja um feriado importante para uma determinada atividade em poder utilizar do novo modelo de contrato intermitente”, complementa.

O assessor relembra, porém, que outros segmentos econômicos importantes se beneficiam deste período. “Principalmente aqueles ligados ao turismo, como transporte, hospedagem, passeios e cultura”, finaliza.