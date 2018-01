Presidente do PT diz que Gladson e Ulysses se beneficiaram do projeto da FPA, mas trilham caminhos diferentes por fome de poder

A disputa eleitoral desse ano promete ser uma das mais quentes dos últimos anos no Acre. O embate entre Marcus Viana (PT), Gladson Cameli (PP) e Coronel Ulysses (Patriota) poderá reservar fortes emoções, além de trazer grande revelações sobre a passagem de Cameli e Ulysses pela fileiras da Frente Popular do Acre (FPA), coligação comandada pelo PT que está no poder há quase 20 anos.

A reportagem de ac24horas procurou o presidente do PT, Daniel Zen para saber quais os principais desafios que o PT enfrentará para se manter no poder. O petista, além de falar das possíveis dificuldades de seu partido apresentar os avanços das administrações da FPA, destaca que os problemas passam pelo enfrentamentos das falsas notícias que estariam sendo plantadas pela oposição.

Os principais desafios são conseguir dialogar com a sociedade sobre todos os avanços que nossos governos da FPA foram capazes de produzir na vida dos acreanos. Sobre nossa capacidade de prosseguir transformando pra melhor a vida dos acreanos e o uso abusivo e indevido de mentiras, fake news e big data, caminho pelo qual nossos adversários insistem em enveredar”, diz Daniel Zen.

Sem revelar os nomes de veículos de comunicação que estariam a serviço da oposição, ou citar as reportagens mentirosas veiculadas em jornais locais contra as administrações petistas do Acre, Zen afirma que a oposição estaria se plantando notícias falsas “por intermédio de sites e veículos de imprensa de credibilidade duvidosa, mas de grande acesso pelos eleitores acreanos”.

Daniel Zen não deixou de alfinetar as duas candidaturas adversárias colocadas no tabuleiro político até o momento. O presidente do PT destacando que os pré-candidatos ao governo do Acre, Gladson Cameli e Coronel Ulysses seriam crias da Frente Popular do Acre, mas movidos pela sede de poder abandonaram as fileiras da coligação para tentarem comandar o executivo estadual.

“As dificuldades são reais e estarão presentes na campanha. Mas, quem anda de mãos dadas com a verdade e com a honra não deve temer o arsenal de mentiras e o exército de hipócritas, que tanto se beneficiaram desse projeto mas que, por uma sede insaciável de poder, resolveram trilhar um outro caminho”, finaliza o presidente regional do Partidos dos Trabalhadores, Daniel Zen.