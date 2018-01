Percentual de famílias endividadas sobe de 59% para 62,2%, diz pesquisa

As matrículas dos alunos sorteadas às vagas dos colégios militares começam no próximo dia 15 de janeiro e se estendem até o dia 18. Os pais ou responsáveis devem se dirigir ao Centro de Referência em Educação (CRIE) – antigo Mira Shopping-, com a documentação necessária.

As aulas vão iniciar junto com o ano letivo das demais instituições públicas de ensino. São duas escolas: A Tiradentes, da Polícia Militar, e a Dom Pedro II, do Corpo de Bombeiros. As vagas foram divididas metade para civis e metade para dependentes de militares.

A relação de documentos é: duas fotos 3×4; comprovante de endereço; documentação do estudante (RG ou Certidão de Nascimento); documentação dos pais (RG e CPF); histórico escolar do estudante ou Boletim escolar ou uma declaração da escola alertando a série que ele deverá ser matriculado.