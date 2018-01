Para escapar de tiros, homem pula quintal de residência e é atacado por pitbulls na capital

Os prejuízos causados com o apagão nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mancio Lima e Guajará, no Amazonas, decorrente do incêndio na sala de maquinas da Usina Termoelétrica da Guascor, ainda não foram calculados. Os comerciantes do setor de frios e açougue são os que mais reclamaram dos prejuízos que a falta de energia elétrica causou.

Em alguns bairros a falta de energia elétrica passou das 24 horas para ser restabelecida. Os açougues e principalmente panificadoras arcaram com prejuízos incalculáveis. Uma panificadora próximo da área atingida com a falta de energia acabou estragando centenas de pães, causando um prejuízo de quase R$ 2 mil.

O senhor Raimundo Silva. proprietário de um açougue, disse que o prejuízo foi grande no seu estabelecimento. “Tentamos comprar gelo para manter a carne, mas não teve jeito. Ficamos com um prejuízo grande. Um amigo nosso que tem o comércio maior e trabalha com açougue e com frios contabilizou rapidamente um prejuízo de mais de R$ 80 mil.”, destacou Raimundo.

O comerciante Paulo Bussons disse que perdeu dois bois abatidos que comprou, além de mais 600kg de carne. Paulo disse ainda que iria entrar na justiça para reaver o prejuízo que sofreu: “Vou ter que entrar na justiça, pois foi muito dinheiro investido e vou perder muito. Já chamei inclusive a vigilância sanitária para retirar os frios e a carne”, explicou Bussons.