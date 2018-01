Fantasia de ‘negão do Whatsapp’ na festa da empresa causa demissão

Uma festa à fantasia de fim de ano dos funcionários da subsidiária brasileira da multinacional Salesforce, em dezembro, teria causado a demissão de um funcionário, do diretor comercial e do diretor-presidente. Segundo versão que circula na internet, o funcionário se vestiu do popular meme “Negão do WhatsApp”. Ele colocou uma toalha no ombro, vestiu um chapéu e improvisou uma prótese para imitar o pênis do personagem.

A imagem do fantasiado, publicada no Facebook, não foi bem vista na matriz, em San Francisco, Estados Unidos, que pediu a demissão do funcionário. O diretor comercial tentou mantê-lo no cargo e a sede, então, teria decidido desligá-lo também. Até que o presidente da subsidiária tentou interferir e amenizar a situação, mas teve o mesmo destino dos outros funcionários.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, pessoas próximas ao caso consideraram a punição exagerada e contraditória com o discurso da empresa, de defesa da diversidade.

Procurada, a Salesforce confirmou os desligamentos e disse que os executivos deram importantes contribuições durante suas atuações na companhia. Por política da empresa, a Salesforce disse que não comentaria o motivo da saída de funcionários.