Socorro Neri recebe Jorge Viana, que confirma R$4,9 milhões em emendas para Rio Branco

A prefeita de Rio Branco em exercício, Socorro Neri, recebeu nesta quinta-feira, 4, a visita do senador Jorge Viana, que apresentou as emendas asseguradas no Orçamento Geral da União (OGU) para investimentos na capital em 2018 e 2019. O senador tem apresentando emendas para todos os 22 municípios e destacou o esforço para garantir novos investimentos nas áreas de infraestrutura, cultura, esporte e lazer, saúde agricultura, entre outras áreas.

A emenda parlamentar é o instrumento que os congressistas possuem para participar da elaboração do orçamento anual e ajudar os municípios com investimentos nas diversas áreas. No caso específico de Rio Branco, a soma das emendas de Jorge Viana chega a R$4,9 milhões. Em nome do prefeito Marcus Alexandre, que se encontra em viagem fora do Acre, Socorro Neri agradeceu a visita e o esforço do senador em ampliar os valores destinados a capital. “O senador Jorge Viana tem sido grande parceiro da nossa gestão com uma busca incessante de apoio financeiro ao município, esses recursos extra anunciados aqui por ele chegam em boa hora, nossa cidade agradece”, ressaltou Socorro Neri.

Emendas extra ao OGU garantem mais investimentos em infraestrutura viária

O senador detalhou o esforço que culminou com o aumento do número e valores das emendas ao município de Rio Branco: “já tínhamos R$2,5 milhões para diferentes atividades e conseguimos mais R$2,4 milhões para melhoria das ruas, construção de calçadas, que é uma maneira que temos de ajudar a capital do Acre, onde vive mais da metade da população do nosso Estado”. Jorge Viana voltou a lembrar que todas as prefeituras vem sendo contempladas com emendas de sua autoria.