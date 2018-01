Relação dos sorteados para as vagas dos colégios militares do Acre estará disponível nesta quinta-feira (4)

Aos pais e responsáveis que porventura não tiveram tempo de acompanhar o sorteio das vagas para os dois primeiros colégios militar do Acre, a partir desta quinta-feira (04) já estará disponível a lista com os selecionados nos pontos onde houveram as inscrições.

Estarão no Centro de Referência Educacional (Crie), localizado no antigo Mira Shopping, na escola Paulo Freire, segundo distrito de Rio Branco, Henrique lima, no bairro Calafate e também disponível na Secretaria de Educação. A relação oficial também será divulgada no dia 9 no Diário Oficial juntamente com a relação dos documentos necessários para a matrícula.

Aqueles que de alguma forma se sentirem lesados, não concordaram com o resultado do sorteio ou teve algum problema quanto a vaga destinada ao estudante, poderá entrar com o recurso que foi disponibilizado em anexo no edital de seleção, a partir de sexta-feira (05).

Maia de 4 mil candidatos participaram dos sorteios que aconteceram na última terça-feira (04), em frente ao comandos das duas instituições militares que irão administrar as escolas. O sorteio aconteceu com a presença dos interessados para que não surgisse margem para boatos ou questionamentos sobre a destinação das 1100 vagas.