Inscrições para processo seletivo do Instituto Federal do Acre encerram dia 12 de janeiro; são mais de mil vagas

Continuam abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2018.1 do Instituto Federal do Acre (Ifac). Estão sendo ofertadas mais de mil vagas para cursos técnicos nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. Para participar, os candidatos devem se inscrever pelo site http://web.ifac.edu.br/processoseletivo até o dia 12 de janeiro.

Nesta edição estão sendo ofertadas duas modalidades de cursos técnicos. Os candidatos que já concluíram o Ensino Fundamental e irão iniciar o Ensino Médio poderão se candidatar às vagas para os cursos técnicos Integrados. Já aqueles que concluíram o Ensino Médio e desejam realizar um curso de pequena duração para se qualificar para o mercado de trabalho, a opção será para os cursos técnicos Subsequentes.

Documentos para inscrição

Para auxiliar os candidatos, o documento de identidade (RG) não será mais necessário para realizar a inscrição. A decisão foi anunciada, nesta terça-feira (02.01), pela Comissão Permanente de Processo Seletivo do Ifac, após informações fornecidas pela comunidade sobre as dificuldades de emissão e entrega do documento no Acre. A partir de agora, para efetivar a inscrição, será necessário somente o número do CPF.

Além disso, os demais dados pessoais, endereço e contato telefônico deverão ser informados, assim como um questionário socioeconômico precisará ser preenchido.

Para concluir a inscrição, os candidatos deverão incluir as notas das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. A classificação para as vagas nos cursos técnicos do Ifac terá como base a média geral das notas informadas durante a inscrição.

Cursos técnicos Integrados

Destinado a pessoas que já concluíram o Ensino Fundamental, os cursos técnicos Integrados têm duração de três anos e são ministrados em conjunto com as disciplinas regulares do Ensino Médio.

Nesta edição estão sendo disponibilizadas 655 vagas, nos campi Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. As aulas serão realizadas nos turnos matutino e vespertino. Os cursos técnicos ofertados são: Administração, Agricultura, Agropecuária, Biotecnologia, Edificações, Finanças, Florestas, Informática, Informática para Internet, Meio Ambiente e Rede de Computadores.

Cursos técnicos Subsequentes

Destinado a pessoas que já concluíram o Ensino Médio, porém desejam ampliar a qualificação por meio de cursos com duração de até dois anos, os cursos técnicos Subsequentes serão ministrados nos turnos matutino e vespertino, nos campi Avançado Baixada do Sol, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Nesta edição estão sendo ofertadas 360 vagas para os cursos técnicos em: Administração, Agroecologia, Segurança do Trabalho, Tradução e Interpretação de Libras, Recursos Pesqueiros e Zootecnia.