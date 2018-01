Governo do Estado divulga resultado do exame médico e toxicológico do concurso público da Polícia Civil

O governo do Estado divulgou nesta quarta-feira, 3, no Diário Oficial, o resultado preliminar do exame médico e toxicológico para o provimento de cargos de agente de polícia, auxiliar de necropsia, escrivão e delegado de Polícia Civil.

Os candidatos não mencionados na lista poderão consultar a motivação em link disponível no site www.ibade.org.br e solicitar revisão do resultado preliminar na forma indicada no item 18 do edital de abertura do certame.

Todos os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao concurso público por meio dos telefones (21) 3674-9190, no Rio de Janeiro, e (68) 3025-0735, em Rio Branco. Ou também pelo e-mail: atendimento@ibade.org.br.

Clique aqui para ver a lista completa do edital.