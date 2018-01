Estudante baleada na coluna durante assalto na capital espera por cirurgia em Brasília

As cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, no interior do Acre, e Guajará, no interior do Amazonas, continuam com o fornecimento de energia elétrica prejudicado. A Eletrobras Acre só opera com 40% da capacidade após o incêndio no galpão da Guascor, responsável pelo serviço nas cidades.

Com o problema, não há ainda previsão para que as cidades tenham os serviços restabelecidos por completo. Contudo, a Eletrobras Acre estuda caminhos para que as cidades possam receber energia em forma de rodízio, ou seja, cada cidade ficaria um tempo determinado com o serviço.

O fogo atingiu o setor de painéis, que recebem energia do gerador e repassam para a sub estação. São cabos de condução de energia, e ainda segundo o oficial do Bombeiros, pode ter ocorrido um curto circuito. Mas a informação ainda é preliminar, e a perícia deve demorar cerca de 30 dais para sair.