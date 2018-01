A ética e o caráter de pessoas do Governo do Acre morreram, diz sindicato

Apesar das ameaças do presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, que afirmou que os parlamentares tucanos que votarem contra a reforma da Previdência serão punidos pela legenda, o deputado federa Major Rocha, que é presidente regional do PSDB no Acre, confirmou nesta quarta-feira (3) que votará contra o projeto apresentado pelo presidente Michel Temer (PMDB).

“Defendo da tese que o deputado tem que votar de acordo com suas convicções do que é melhor para o trabalhador, de acordo com sua intepretação da matéria, não obrigado pela direção nacional do PSDB que fechou questão a favor da reforma previdenciária, sem ouvir os parlamentares e ainda prometendo punições para os que votarem de forma contrária à decisão”, diz Rocha.

Segundo o líder tucano do Acre, um grupo de 23 deputados tentará convencer o presidente nacional da sigla a desistir de punir quem se posicionar contra o projeto do governo do PMDB. O apoio do PSDB à reforma da Previdência é considera fundamental por Michel Temer, que tenta obter o apoio dos 46 deputados tucanos para chegar aos 308 votos necessários para aprovação.

Para Rocha, os planos de Geraldo Alckmin é evitar o desgaste de seu possível governo caso a Reforma da Previdência não seja aprovada no governo Temer e ele seja obrigado a tentar aprovar numa administração tucana. Rocha destaca que antes mesmo de colocar o nome entre os favoritos da disputa presidencial, o presidente nacional do PSDB tenta evitar turbulências futuras.

“O PSDB corre o risco de se tornar um partido nanico. Se Geraldo Alckmin manter a decisão de punir os parlamentares poderá acontecer uma revoada do ninho tucano. Eu vou votar contra a Reforma da Previdência e não adianta ameaçar. Alckmin deveria se preocupar em aparecer entre os favoritos na disputa pela Presidência, não em possível desgaste de um governo que não existe”, finaliza Rocha.