Rio Branco não segura pressão e perde para o São Bernardo na estreia pela Copinha em SP

Dados da Polícia Militar do Acre registram 45 mortes em Cruzeiro do Sul no ano de 2017, um acréscimo de 181% no número de homicídios em relação a 2016, quando foram registradas 16 mortes. As informações estão no site Juruá Online, e mostram ainda que em todo o Vale do Juruá, 58 casos foram registrados.

Já as tentativas de homicídio, em Cruzeiro do Sul, foram aproximadamente 93, totalizando 107 em toda regional. O subcomandante da Policia Militar de Cruzeiro do Sul, major M Jorge, explicou que o aumento considerável se dá em razão dos tipos de crime, sendo que aproximadamente 90% desses foram relacionados a guerra de facções.

“Violência que perdurou durante todo o 2017, não apenas aqui, mas em todo estado e no Brasil como um todo. Vale ressaltar que com a chegada desses grupos criminosos e facções, esse aumento foi considerável, e tem que se levar em conta também a localização de Cruzeiro do Sul, que é tido como uma rota internacional de tráfico de drogas”, pontuou.

O comandante garantiu que a PM continuará nas ruas realizando abordagens e operações de forma mais intensa, como forma de reprimir e reduzir esses números. Somente em 2017 foram realizadas abordagens em quase 18 mil veículos, além das conduções por álcool zero que superaram mais de 190 prisões.