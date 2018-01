Incênido atinge usina de energia da Guascor em Cruzeiro do Sul

Homens do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, tentam controlar um incêndio que atinge a usina de distribuição de energia elétrica da Guascor na cidade, localizada na Avenida 25 de Agosto.

O prédio fica ao lado do Quartel do Corpo de Bombeiros. Segundo o comandante interino do Grupamento, capitão José Dutra de Oliveira, as equipes entraram no local para identificar o foco do incêndio.

¨Por enquanto vizualizamos muita fumaça. Estamos com dez homens nesta ocorrência. Ainda não falei com o técnico de segurança do local, mas podemos confirmar o sinistro devido o local em que estamos¨, disse o oficial.

Por questão de segurança, a rede de energia foi desligada.

Fotos: Patrick Tavares