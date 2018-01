Identificado corpo de homem que teria sido morto a facadas e encontrado em mata fechada no bairro Belo Jardim

A moto em que o jovem Rodrigo Alves Páscoa, de 21 anos, foi morto no último domingo, dia 31, enquanto pilotava, já havia sido furtada duas vezes nos últimos 15 dias. O veículo chegou a ter a cor e número de placa adulterado. O proprietário da moto, Nalisson Lima da Cruz, chegou a gravar uma entrevista na TV Juruá, afiliada SBT, reclamando sobre o furto.

Rodrigo foi morto no bairro do Formoso, com um tiro nas costas, enquanto conduzia a motocicleta. Uma das suspeitas é que o garupa tenha realizado o disparo enquanto manuseava a arma, mas o caso ainda está sendo investigado pela polícia de Cruzeiro do Sul. Ao lado do corpo foi encontrado outro capacete.

Segundo familiares, o jovem tinha se mudado há poucos meses para comunidade Boca do Moa, e era usuário de drogas. A Polícia registrou no final de semana casos de roubos na cidade com a utilização de uma motocicleta com as mesmas características da que Rodrigo conduzia.