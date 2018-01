Time do Rio Branco Futebol Clube encara o São Bernardo na estreia pela Copinha

O sorteio para os estudantes inscritos nos dois colégios militares, que serão inaugurados em março deste ano, acontece em dois horários nesta terça-feira (02). Aos inscritos na escola Tiradentes, gerido pela Polícia Militar, o sorteio acontecerá às 10h, em frente ao Comando Geral da corporação, já aos inscritos para o Colégio Dom Pedro, o sorteio acontecerá às 14h em frente ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros, no bairro Morada do Sol.

De acordo o major Agleison, após o sorteio os contemplados precisarão ficar de olho no Diário Oficial, onde aparecerá a relação dos sorteados e o dia em que os responsáveis precisaram entregar a documentação necessária para a matrícula que sairá ainda na primeira quinzena deste mês. O número de inscritos ultrapassa os cinco mil alunos.

As escolas militares iniciarão as aulas no mesmo período das escolas públicas, em março deste ano. O padrão do fardamento ainda não foi definido, mas, será semelhante ao modelo padrão em todas as escolas do Brasil. A escola Tiradentes, que ficará sobre a responsabilidade da Polícia Militar, ficará situada no bairro Calafate, já a escola de responsabilidade do Corpo de Bombeiros, Dom Pedro ficará situada após o loteamento Santo Afonso, segundo distrito de Rio Branco.

As aulas serão ministradas por professores da rede pública, porém, haverá momentos os quais os militares terão liberdade para ensinar valores e princípios morais e éticos da corporação para os estudantes.