Advogado e juiz trocam farpas nas redes sociais após comentário sobre proposta de lei no Senado

Temendo paralisação em massa nos hospitais do Acre, os secretários da Gestão Administrativa e da Saúde, Sawana Carvalho e Gemil Júnior, respectivamente, assinaram nota para tentar justificar os atrasos no pagamento do dinheiro devido aos trabalhadores e jogar panos quentes no assunto.

Os trabalhadores podem cruzar os braços e deixar de pegar os plantões extras ofertados nas unidades de saúde. Os pagamentos referentes a novembro não foram realizados em dezembro, por um suposto erro no processamento da folha. E isso deixou os trabalhadores revoltados.

“(…) Isso ocorreu devido a problemas no sistema, e para não atrasar a folha de pagamento de todos os servidores do Estado foi decidido separar o pagamento do salário e o dos plantões”, pontua trecho da nota. E completam: “isso se dará a partir da abertura do orçamento, em 24 de janeiro”.

Acontece que a explicação dos secretários não caiu bem, e pode, agora, gerar novas discussões entre a classe. Com os pagamentos só no final de janeiro, trabalhadores temem que o governo queira fazer a quitação da dívida com os servidores apenas no pagamento de janeiro, aumentando impostos e descontos.