Acidente envolvendo ônibus deixa ao menos 25 mortos no Peru

O levantamento do Portal de Notícias da Globo, o G1, apontando que o governador do Acre, Sebastião Viana, cumpriu apenas duas das 25 promessas feitas durante a campanha eleitoral de 2014, quando foi reeleito ao comando do Palácio Rio Branco, gerou desconforto e revolta entre a equipe de governo.

Em uma nota totalmente crítica à postura do jornal online pertencente ao maior conglomerado de comunicação do Brasil, Leonildo Rosas, o porta-voz de Sebastião, e a secretária de Comunicação, Andréia Zilio, colocam em xeque a linha editorial do veículo de imprensa, tudo porque o site mostrou, tecnicamente, como está a gestão de Viana.

“Ora, não há muito o que esperar de um grupo jornalístico que apoiou e apoia todos os golpes e golpistas da história brasileira. O Grupo Globo, do qual o site faz parte, tem a volúpia de vender notícias manipuladas para ofertar um banquete de mediocridade. É comum agir com má-fé e incompetência para atingir seus objetivos”, dizem os assessores próximos do governador petista.

Uma das críticas é porque o site citou como “não cumprida” a promessa de construir uma ponte sobre o Rio Juruá, ligando Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, proposta de governo de Sebastião Viana que, agora, não é explicada pelo porta-voz, nem pela secretária, sobre o porquê de ter sido feito se, como agora dizem, não poderia ser cumprida.

“Qualquer aprendiz de jornalismo sabe que o governo não teria, mesmo que quisesse, como construir uma ponte sobre o Rio Juruá, interligando a BR-364 a Rodrigues Alves. Essa é uma obra da alçada federal”, pontua a dupla que já comandou o setor de Comunicação do Acre.

“Sem explicar os próprios critérios, o site de notícia G1 pinçou alguns pontos do Plano de Governo e supostas declarações do governador Tião Viana, para tentar vender à opinião pública que o chefe do Executivo estadual não honrou os compromissos assumidos”, dizem, ainda, ao colocar em xeque a verdade dos fatos.

Apesar de ter deixado de pagar os plantões de servidores da saúde, e ter mudado o calculo para pagar a sexta parte de servidores, o governo de Sebastião Viana, na opinião dos membros da equipe do governador, está indo bem. E afirmam: “A economia no Acre sentiu o efeito da crise nacional, mas está viva. O estado já não é o maior empregador”.