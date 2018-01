Milhares acompanham queima de fogos na orla de Rio Branco

Os acreanos celebraram a chegada de 2018 com muita festa e uma chuva de fogos e show pirotécnico de mais de 12 minutos promovido pelos moradores do bairro da Base. O evento realizado para marcar a virada de ano contou com a presença de mais de 7 mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar, e mais de 10 mil segundo os organizadores.

Este ano ficou marcado mais uma vez pela não presença do governador Sebastião Viana e o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana. O prefeito se encontra viajando em férias e o governador decidiu passar a virada de ano em casa, ao lado da família.

O evento no bairro da Base teve todo um atrativo para o publico que começou a chegar por volta das 21 horas. O número de veículos no centro da cidade nas proximidades da festa era intenso. O publico que chegava perto da hora do show pirotécnico aproveitava para ficar nos lugares estratégicos para prestigiar todo o colorido da noite do novo ano.

O casal Bruno Silva e Fernanda Melo vieram do bairro Calafate para prestigiar a festa, mas principalmente ver o show pirotécnico que iluminou o céu.

Logo que faltavam alguns segundos para 2018 chegar, o cantor Alamo Kario convidou o publico a desejar um feliz ano novo, e em ritmo de música de carnaval a população se divertiu com a chegada do novo ano.

Mesmo não indo prestigiar a festa o governador Sebastião Viana atendeu a reportagem do ac24horas e disse que 2017 se encerra com a missão cumprida de ter deixado os salários em dias e feito novos investimentos e conquistas. “Aqui temos um Estado organizado, temos mais de R$ 1 bilhão para investir no desenvolvimento sustentável em 2018. Isso é prova de uma economia viva”, destacou o governador que pediu paz, amor e um 2018 muito feliz para todos.

O senador Sérgio Petecão (PSD) também se fez presente no evento e colocou até uma tenda no bairro da Base para prestigiar a festa e acompanhar o show da queima de fogos. “Sempre estive presente nos eventos da minha cidade. A festa aqui na Base é tradicional e resolvemos comemorar aqui com a família e junto com a nossa população”, disse o parlamentar.

O Ted Fogueteiro, como é conhecido, um dos organizadores do evento e principalmente do show pirotécnico disse que se sentiu realizado e surpreso ao ver os fogos durarem mais de 12 minutos deixando a população admirada. “Estamos com a sensação de dever cumprido e muito feliz por saber que a população de Rio Branco prestigiou nossa festa que só deseja um ano novo feliz e com muita paz, diminuindo essa violência e amor e prosperidade a todos”, desejou Ted.