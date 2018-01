Em repouso no Jaburu, Temer se recupera de infecção urinária

Especialistas preveem que o mundo poderia ficar sem chocolate dentro de 40 anos porque as plantas de cacau estão lutando para sobreviver em climas mais quentes. A notícia é do tabloide britânico Daily Mail.

De acordo com o jornal, as árvores de cacau apenas prosperam em condições específicas, com alta umidade e chuva abundante. No entanto, um aumento de temperatura de 2,1 °C previsto para acontecer nos próximos 30 anos deve causar estragos nas plantações e, por sua vez, na industrial mundial do chocolate. A previsão é da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, uma instituição governamental que faz parte do Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

Cientistas dizem que à medida que o mercúrio no solo aumenta e tira dele água, é improvável que as chuvas aumentem o suficiente para compensar a perda de umidade. Isso significa que as áreas de produção de cacau devem ser empurradas para terrenos montanhosos, mais altos, cuidadosamente preservados para a sobrevivência das plantas.

Desde a década de 1990, mais de um bilhão de investidores na China, Indonésia, Índia, Brasil e a antiga União Soviética entraram no mercado do cacau. Apesar do aumento da demanda, a matéria-prima não se manteve e os estoques de cacau estão caindo.