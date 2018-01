Conheça quem entrou 2018 trabalhando ou internado na UPA do 2º Distrito da capital

O bispo emérito da Diocese de Cruzeiro Sul, Dom Luiz Herbst, 92, faleceu neste domingo (31), às 12h45min, no município de Cruzeiro do Sul, no antigo Seminário Menor, onde seu corpo será velado durante toda a noite e no dia 1º de janeiro, seguirá para a Catedral Nossa Senha da Glória para missa de corpo presente. Dom Herbst, que era alemão e fugiu do regime nazista de Adolf Hitler foi ordenado sacerdote em 1951 e bispo no ano de 1979.

Dom Luiz Herbst foi enviado ao Brasil em 1951, trabalhou em obras missionárias ao lado do padre Henrique Rueth na região do município de Porto Walter e se tornou vigário geral da Prelazia do Alto Acre. Em 1979 foi nomeado bispo Coadjunto de Cruzeiro do Sul no mês de setembro e em novembro se tornou bispo Brasão bipartido: lado esquerdo: Pomba do Espírito Santo sobre o coração de Nossa Senhora – lado direito: Constelação do Cruzeiro do Sul sobre uma seringueira.

Em 1988 Dom Herbst assumiu as responsabilidades de bispo das mãos do seu antecessor, onde teve que cuidar de modo especial das vocações autóctones sacerdotais e religiosas. Ao completar 75 anos de idade o bispo pediu do papa seu afastamento e entregou a administração da diocese para Dom Mosé João Pontelo.

Logo que deixou a diocese Dom Luis ainda trabalhou por três anos na sua antiga paróquia de Porto Walter. Depois o bispo se reservou a casa dos vicentinos, já em 2006 ao Centro Diocesano de Espiritualidade antigo Seminário Menor.

O velório de Dom Luiz Herbst está sendo no Seminário Menor, onde residia, e seguirá nas primeiras horas desta terça-feira (1ª) na Catedral Nossa Senhora da Glória. Seu corpo será sepultado na cripta dos bispos na catedral da cidade.

A população do município se encontra em luto pela morte do bispo que era muito querido na região do Juruá e municípios amazonenses. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB) não atendeu as ligações e não respondeu as mensagens da reportagem para falar sobre a morte do bispo.

O governador Sebastião Viana lamentou a morte do religioso e decretou luto oficial de dois dias no Estado.